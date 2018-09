UN DESASTRE ABSOLUTO

Malo fue el partido que los blanquirrojos protagonizaron ante el Sporting y peor fue el de ayer. Ambos, con idéntico resultado y ambos frutos de una profunda crisis de intensidad. La UDL ya no sabe a lo que juega y sus jugadores están desorientados.

Se ubicó en la banda derecha, pero en este momento ni defiende ni ataca. Quiere subir, pero no llega ni centra; quiere defender, pero deja espacios, como en el segundo gol del Calahorra, en el que Rodrigo encontró una autopista por la banda del zamorano.

Lo intenta, pero cada vez tiene más complicado dar salida al balón porque sus vuelos a la espalda de los centrales rivales y sus diagonales son de sobra conocidas. Y tampoco es que sus compañeros le echen una mano en esa salida.

Cada vez que tiene el balón, el silencio se generaliza y se vuelve temeroso. Eduardo Ubis lo entendió rápidamente y le buscó siempre que pudo. De hecho, su gol se produce en los dominios del francés. Siempre buscan la espalda al central zurdo y ayer fue el tercer día en el que la encontraron.

El canterano no puede cargar con la culpa del equipo. Cumple, pero no es lateral izquierdo. En ataque está limitado. Si se apuesta por él, en la derecha puede rendir más, pero Jaime Paredes no tiene sustituto.

Motor diésel. No varía su ritmo durante el encuentro. Cuenta con gran calidad, pero la falta de rapidez le condena a la categoría en la que vive. Ese sosiego lo aprovecha el rival para colocarse sobre el césped.

Desaparecido por completo en este inicio de campaña. Cuanto más lejos de la portería rival juega, más sufre. Valorado por su poder físico, acaba estando por todos los lados y por ninguno a la vez.

Un inicio para olvidar. Incómodo sobre el césped y muy vigilado. Cada vez que recibe el balón, sus tobillos suenan. Sin espacios y jugando de espaldas a la portería se diluye. Y por la banda derecha, mucho más.

Muy intermitente, pero al menos intentó asociarse en determinados momentos. Dos remates de cabeza en el segundo tiempo, uno de ellos muy claro, pero errado y una fantástica ruleta a lo Zidane y una pisada para iniciar la mejor jugador blanquirroja, la que concluyó en el disparo al palo de Marcos André.

Le ocurre lo mismo que a otros jugadores. No está centrando. No sabe a lo que juega porque su equipo carece de ese conocimiento. Ayer, por la banda izquierda, pero poco participativo. Si quiere el balón debe ir a los medios y ahí sobra gente, faltan espacios y su velocidad desaparece.

Se diluyó en su pelea con Javi Barrio. Un disparo al palo y muchos minutos desquiciado. No es el jugador de la pasada campaña.

Ausente en éste y en anteriores partidos. El trabajo no es suficiente, porque vive del gol. En una pérdida insulsa del cuero nació el tanto de Adrien Goñi.

En poco más de quince minutos llegó en dos ocasiones a la línea de fondo y más, porque no le buscaron. Oxigena al equipo en los minutos que juega.

Se descolgó por la izquierda. Un jugador de gran calidad al que hay que exigirle algo más que poner en movimiento la estrategia.