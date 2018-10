CLUB DEPORTIVO CALAHORRA Una derrota para no olvidar Alberto Morgado pelea con dos rivales en una acción del primer tiempo del partido de El Sardinero. :: s.m. La goleada encajada ante el Racing debe suponer un importante aviso al Calahorra | Miguel Sola asumió gran parte de la culpa de un encuentro en el que el Calahorra cometió varios errores de intensidad, juego y posicionamiento SERGIO MARTÍNEZ Logroño Lunes, 29 octubre 2018, 14:12

Los malos días aspiran a olvidarse pronto, que queden sólo como un difuso recuerdo sin importancia. Sin embargo, en el fútbol este tipo de jornadas resultan más valiosas a la hora de analizar que aquellas de victorias cómodas o goleadas. El Calahorra firmó en El Sardinero su peor actuación. Hasta el momento los rojillos habían competido en cada partido pero fueron un juguete en manos del Racing, un equipo al que es difícil plantarle cara pero que tampoco necesita ayudas adicionales. El Calahorra sufrió un importante aviso. Nada de relajaciones. Cualquier concesión al rival supone la derrota y los rojillos en El Sardinero hicieron varias, con un partido plagado de fallos puntuales, de falta de intensidad y errores de posicionamiento y con el balón en los pies.

Miguel Sola asumió la culpa de la abultada derrota al finalizar el encuentro. «El primero que me he equivocado he sido yo porque no he acertado con la alineación», declaró el técnico navarro. En realidad, el once que el Calahorra presentó en El Sardinero suponía una línea de continuidad con lo que está trabajando desde el inicio de temporada. Ninguna rareza salvo el paso a Cristian al lateral derecho y la entrada de Javi Duro en el centro de la defensa. Por lo demás fue una alineación ordinaria. El día anterior al partido, Miguel Sola había probado con Almagro en lugar de Cárdenas y con Goñi en la mediapunta, dejando a Gabri como nueve y a Ubis en el banquillo. Precisamente fueron los dos primeros cambios. El once inicial no parece ni mucho menos el motivo principal de la derrota.

Mayor parte de culpa recae en la disposición con la que el Calahorra saltó al campo. El Racing entró rápido en el partido y a los rojillos les costó un gol en contra. Cuestiones alabadas en anteriores jornadas como la solidez defensiva, el carácter en el centro del campo, la unión de las líneas o la verticalidad en ataque, desaparecieron. Los rojillos llegaban siempre tarde, cuando el balón ya se había marchado. Demasiados espacios y facilidades para el Racing.

En el aspecto individual cada jugador debe ponerse también deberes. Futbolistas destacados en otras jornadas como Morgado, Parla, Cárdenas o Rodrigo no estuvieron a la altura de lo ofrecido anteriormente. El bloque baja el nivel de forma considerable en sus encuentros como visitante, tal y como ilustran sus estadísticas, pero también los jugadores muestran dos caras. Una en La Planilla, alegre y constante, y otra en los partidos lejos de casa, más intermitente y temerosa.

El Calahorra debe estudiar en profundidad el partido. Ante el Leioa, por ejemplo, mostró una actitud similar en los compases iniciales, pero pudo revertir la situación. El Racing no iba a dar esa oportunidad. Pese a todo, la derrota entra dentro de lo previsible. Era un día para reivindicarse pero la oportunidad perdida no es grave. Una mancha en la notable temporada que están firmando los rojillos. Si se tiene un día así, mejor ante un rival como el Racing.