Un derbi de muchas lecturas y un único resultado

logroño. Ganar. Ahora lo más importante es ganar. Para quien ha comenzado bien la Liga y para quien lo ha hecho mal. Dicho de otra forma, al Calahorra, que no conoce la derrota esta temporada, le interesa vencer; a la UD Logroñés, que desconoce el sabor del triunfo, le interesa únicamente sumar los tres puntos. Es la ley del fútbol. Intereses. Ganar para olvidar; ganar, para reforzarse deportiva y anímicamente. Ambos libran esta tarde en La Planilla un derbi inédito en las muchas décadas de vida del Calahorra y en la única de la UDL. Existe un precedente, pero en Copa. Fue hace dos años, si bien esa es una competición de segunda plato, salvo que en la Liga no se cumplan objetivos.

El caprichoso carácter del fútbol, que en ocasiones traspasa la línea de la lógica, hace que ambos equipos se alimenten ante el duelo, que por cierto cotiza igual que otro encuentro: tres puntos. Si pierde el conjunto local, será una simple derrota; si cae el visitante, la herida será mucho más profunda y la hemorragia más intensa. Dudas y cabezas cuestionadas. En el empate nadie piensa.

El Calahorra encara el compromiso con la alegría de verse en el play off de ascenso y sumar ocho puntos. Impensable. Y la UD Logroñés lo hace desde la plaza de promoción de permanencia, con dos puntos. Impensable también. Los rojillos están convencidos de que esta visita no romperá su magnífica dinámica, aunque Miguel Sola recurrirá a una de sus mil batallas para recordar que la alabanza debilita («es un equipo que se encuentra en un buen momento. Un equipo que está trabajando bien y además las cosas les están saliendo bien. En casa se está mostrando bastante fuerte y han ganado los dos partidos con cierta solvencia. Un rival que sabe a lo que juega, que tiene muy claro los conceptos suyos y que a día de hoy es un rival difícil para cualquiera», recuerda Sergio Rodríguez) y que un exceso de confianza puede dar con su equipo sobre la lona. Discurso experimentado.

Y Sergio Rodríguez, que si no tiene mil batallas las roza, apela a la motivación y a la ocasión semanal, como ya lo viene haciendo desde hace tiempo. «Lo positivo es que tenemos una gran oportunidad de poder resarcirnos», apunta antes de fortalecer al entorno desde su interior. «Yo tengo las ganas y las fuerzas intactas. La parte importante del entrenador es levantarse cuando te caes y seguir con la mayor fuerza posible. Hay que trasmitir a los jugadores que esto acaba de empezar, que estamos a tiempo de todo y que hay que seguir trabajando duro para que las cosas salgan», añade antes de enfatizar que su club, la UDL, le ha transmitido «mucho apoyo y mucha tranquilidad». Eso no quiere decir que acabe o no la campaña. Nadie conoce el futuro. «Estoy a disposición del club. Soy una persona de aquí, de la casa, y quiero lo mejor para el club», apuntilla.

Si las ideas son claras, más complejo es hablar de nombres sobre el campo. El técnico visitante no podrá contar con Jaime Paredes ni tampoco con Ñoño. Las variantes son múltiples. Flaño, Santos e Iglesias se juegan los laterales; Rubén Martínez puede regresar a la banda izquierda (en la medular) y Rayco podría caer al carril derecho; incluso podrían formar dupla Marcos André y Ander Vitoria, pero con Sergio Rodríguez elaborar una formación inicial es una aventura. Su equipo necesita marcar, porque si no hay gol no hay victoria y sólo ha logrado uno en cuatro partidos de Liga. Mucho mejor le va al Calahorra en este sentido, que ha marcado en todos sus compromisos (cinco goles en La Planilla), pero sólo ha sido capaz de mantener su portal a cero en una ocasión, frente al Amorebieta.

En plenas condiciones

El conjunto calagurritano llega en plenas condiciones al derbi. Nadie falta, algo sin duda positivo pero que ha generado intensos quebraderos de cabeza a Miguel Sola. El técnico navarro es conocido por rotar en todos los encuentros, y esta tarde, con todo la plantilla disponible, se abren las opciones en su alineación. Una de las principales dudas es saber quién ocupara la posición de 'nueve', ya que Ubis, Samuel y Gabri, los tres delanteros, están aprovechando cada minuto que disponen. Txomin Barcina puede ser otra de las sorpresas del once por su frescura y sus muestras de calidad y desborde mostradas en la Copa. Nacho Zabal, Cristian, Parla, Almagro y Rodrigo parecen fijos, el resto, incógnitas debido al gran rendimiento de la plantilla hasta el momento. Todos suman. La clasificación y las estadísticas hablan por si solas. Además, tal y como ha avisado Miguel Sola, claves en el encuentro pueden ser los hombres de refresco.

Lecturas hay muchísimas, aunque lo único no interpretable es el marcador. Diferente es cómo se haya llegado a él. Y según sea este, será el futuro a corto plazo para ambos conjuntos. Eso sí, más despejado el calagurritano.RESULTADOS

