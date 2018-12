EL CD CALAHORRA, UNO A UNO «Cuando no te dejan ganar, es imposible» Miguel Sola, en un partido anterior :: s.m. El técnico aludió a las decisiones arbitrales como condicionantes de la derrota Miguel Sola Entrenador del CD Calahorra SERGIO MARTÍNEZSERGIO MARTÍNEZ LEZAMA. Domingo, 23 diciembre 2018, 01:14

Miguel Sola volvió a vivir el partido desde la grada pero acudió a la sala de prensa para mostrar su enfado con la actuación arbitral, que condicionó para el entrenador el partido por encima de la buena actuación de sus jugadores, que se encargó de recalcar.

- No habrá terminado el partido contento...

- ¿De mis jugadores? Estoy encantado. Han hecho un gran partido, lo único que no nos han dejado competir. No les puedo achacar nada y la rabia que nos da es que haciendo este gran partido nos vayamos sin puntuar.

- ¿A quién culpa de ello?

- Hay alguien que no ha querido que nosotros puntuásemos aquí y punto, no hay más. Se ha visto claramente, todos los que estaban en el campo. No hay mucho más que comentar.

- ¿Qué opina en concreto de la expulsión de Almagro y el tercer gol del Bilbao Athletic?

- La jugada de Almagro es igual, si no es esa nos pita otra. La del tercer gol es falta antes a Ubis, como ha habido unas cuantas que no le ha pitado, lo han tenido machado. Luego las jugadas de los dos penaltis, uno sobre todo en un centro de Morgado con las manos despegadas delante de él y no ha querido pitar. Cuando no te dejan ganar, es imposible. El equipo ha hecho un gran partido y eso es lo que vamos a sacar bueno de aquí. Hay que felicitar a los jugadores por el esfuerzo que han hecho, pero me da mucha rabia que con este partido que hemos hecho no nos vayamos con algún punto a casa.

- ¿Lo considera un pequeño traspiés en el camino hacia la zona alta de la tabla?

- No, porque esto puede pasar. Es muy largo, muchas jornadas y muchos puntos en juego y no es un traspiés porque jugar como lo hemos hecho es para merecer puntuar y no sé si ganar. Cuando hay dos equipos y el trío arbitral decide quién puede ganar y quién no debe ganar, no puedes hacer mucho más.

- El Calahorra ha defendido bien a un rival de gran calidad.

- Sí, hemos salido muy bien y hemos podido hacer incluso el 0-2. Ellos tienen muy buenos jugadores y es normal que tengamos que defender cuando tienen el balón. En la segunda parte hemos vuelto a dar un paso adelante, teníamos el partido más o menos controlado hasta la expulsión, pero justo viene el empate. Aún así hemos intentado ir arriba, con llegadas, con ese penalti claro, que no se puede discutir. El equipo ha sido ambicioso.

- Llegaban con dos bajas importantes que no se han notado.

- Sí, han estado bien los que han entrado. Todos han hecho bien su trabajo y es una pena que nos vayamos de aquí, con el partido que hemos hecho, de vacío, porque el equipo lo ha merecido.

Adrien Goñi fue el más destacado por sus dos goles y su trabajo de un equipo al que poco se pudo reprochar en Lezama, entregándose hasta el final.

El portero poco pudo hacer en los goles y se mantuvo sobrio.

El lateral regresaba al equipo y cumplió sin desentonar, seguro y con un buen trabajo.

El capitán rojillo realizó una buena actuación aunque recibió una tarjeta innecesaria.

Bien en la primera mitad y sobresaliente en la segunda cortando los ataques rivales.

Fue el más exigido de la defensa y aunque sufrió en algunos momentos, mantuvo el tipo.

Realizó un partido sobresaliente en la creación y la destrucción. Su expulsión lo empaña.

Importante en la presión, participó en muchas zonas del campo. Un líder sobre el césped.

Flojea en defensa pero su calidad es determinante a balón parado y en la asistencia del segundo gol.

Autor de los dos goles. De clase el primer y oportuno el segundo. Además, gran trabajo.

No paró hasta el pitido final y tuvo ocasiones. Intermitente en el juego pero siempre intenso.

Demasiado marcado y jugando muy lejos del área.

No consiguió dar fuerza al centro del campo, mejor en ataque.

Alternativa en punta, incómodo pero no desequilibrante.

Entró bien en el partido. Cumplió en la banda en sus pocos minutos.