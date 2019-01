CD CALAHORRA «Debemos quedarnos con que podemos hacer buen fútbol y generar ocasiones» Miguel Sola observa un momento del entrenamiento de ayer junto a Sergio Parla. / Sergio Martínez El entrenador del Calahorra centra en los aspectos positivos de las últimas jornadas su discurso de cara a medirse al Leioa Miguel Sola Elizalde Entrenador del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ Logroño Domingo, 20 enero 2019, 13:24

El Calahorra regresa mañana a La Planilla con esa sensación de necesidad creciente según avanzan las jornadas y el equipo sigue sin recuperar las sensaciones en su feudo. Sin embargo, Miguel Sola evita esa presión añadida, focalizándose en los aspectos positivos mostrados en las últimas semanas, como el buen juego o la capacidad para crear peligro a los rivales. Ingredientes que sumar a la seguridad defensiva que el Calahorra tiene que mostrar de cara a superar a un Leioa de dulce, y ante el que el partido de la primera vuelta servirá de buen baremo sobre lo que puede ocurrir mañana.

- La semana de entrenamientos se ha desarrollado con los cuatro fichajes al completo. ¿Ha influido en la intensidad o el nivel de las sesiones?

- Se nota lógicamente que hay más competencia, sobre todo en la línea de atrás porque hasta ahora teníamos jugadores pero entre lesiones, sanciones y demás jugaban los que podían y no había mucho más. Ahora hay competencia y eso hace que en los entrenamientos haya más intensidad. Veremos si eso se traduce el domingo a todo el equipo porque debemos salir al cien por cien ya que enfrente tenemos a un gran equipo. Entrenamos bien para jugar bien.

- ¿Qué debe hacer el equipo para volver a ganar en casa después de tantas semanas sin hacerlo?

- Seguir jugando como lo hemos hecho en alguno de los partidos y estar acertados de cara a gol. Además, tener esa sobriedad atrás en cuanto a no conceder ocasiones, que quizá no hayan sido muchas, pero los pequeños errores los hemos pagado. En el aspecto ofensivo debemos seguir creando esas ocasiones pero a ver si podemos estar más acertados de cara a portería. Con esos aspectos sería suficiente.

- ¿Existe una presión añadida por esa mala racha en casa y la irregularidad mostrada?

- No, ni he querido transmitir a los jugadores esa sensación porque la que deben de tener es que han hecho partidos buenos, quizá no completos, ya que el día del Tudelano y el del Real Unión hicimos una muy buena primera parte y no tanto en la segunda. Debemos quedarnos con la sensación de que podemos hacer buen fútbol y generar ocasiones ocasiones, y que ahí deberíamos de definir para marcar las pautas. Y si no estamos tan acertados o nos vamos con ventaja como otros días lo que no podemos hacer es conceder esas ocasiones de gol tan sencillas.

- El Leioa está haciendo una gran temporada.

- Es un equipo que está con confianza y seguridad, y está ahí porque hacen buen fútbol. No tienen prisa, no juegan agobiados, hacen las cosas bien técnicamente, tienen gente que puede solucionar los problemas... Están en esa etapa en la que están confiados y hacen las cosas bien, y eso es un plus para ellos.

- En la ida generaron al Calahorra muchos problemas con dos puntas.

- Tienen dos buenos futbolistas arriba y en general es un buen equipo. Sabemos que cuando no estuvimos bien en Sarriena nos crearon problemas pero que en el momento que corregimos pequeñas situaciones fuimos más dominadores y marcamos. Tenemos que aprender del partido de la primera vuelta esas dos lecciones, que debemos estar preparados para solventar esos problemas y que si hacemos nuestro juego les podemos hacer daño. Es una buena lectura el partido que hicimos allí.

- La novedad de esta semana ha sido Echaide, ¿qué puede aportar al equipo?

- Es un jugador que ya tiene una trayectoria y yo lo conozco de haberle visto jugar hace años en Pamplona. Es un futbolista con experiencia y que compite en los partidos mejor que en los entrenamientos, y es algo a tener en cuenta. Nos debe dar atrás el aplomo, la seguridad y la veteranía que tiene para evitar los goles en contra que estamos sufriendo. Creo que es un jugador adecuado para lo que necesitamos.