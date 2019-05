Fútbol | Segunda B «Debemos pensar en el primer partido del 'play off' con humildad y trabajo» Sergio Rodríguez da una orden durante un encuentro anterior. / Fernando Díaz El míster destacó la importancia del subcampeonato Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Lunes, 20 mayo 2019, 11:20

Paso a paso. Esa es la idea para Sergio Rodríguez de cara a la eliminatoria que se avecina.

- ¿Cómo valora el punto conseguido en Santander?

- Lo valoramos de forma muy positiva. Sí que es cierto que los últimos quince minutos nos hemos desfondado, aunque el Racing tiene empuje a pesar de jugar con uno menos. Pero no nos vamos a quedar con quince minutos. Nos vamos a quedar con los primeros 75 y con el último tramo de temporada. Es muy importante ir con la mente positiva. No nos va a empañar nada este momento porque tenemos que estar muy orgullosos de los jugadores.

Los posibles rivales «A estas alturas, cualquier equipo que acabe entre los cuatro primeros es peligroso»

- ¿Qué supone el subcampeonato?

- Era muy importante. Al principio lo veíamos muy lejos porque la distancia era considerable. Pero poco a poco hemos ido escalando posiciones y creo que nivel moral supone mucho. Por delante ha estado todo un Racing, que sabemos lo que es. Y en este sentido estamos orgullosos. Y para el futuro inmediato era mejor quedar segundos que terceros. Lo hemos conseguido, lo valoramos, hoy lo disfrutaremos y mañana nos pondremos a trabajar en función al rival que nos toque.

- Decía en la previa que no quería arriesgar con jugadores. Al final dio la sensación de que se marcharon algunos jugadores tocados. ¿Cuál es el parte médico, en ese sentido?

- Creemos que ningún jugador va a sufrir nada que le haga tener que descansar más de dos o tres días. Vamos a ver qué nos dice el cuerpo médico. El que más nos preocupa es Mikel Santamaría porque es algo muscular. Con Miguel Santos creemos que es una lesión en la zona articular y no va a ir mucho más allá. En cuanto a arriesgar, siempre hemos dicho que a nivel de tarjetas no queríamos arriesgar. No hemos convocado a los jugadores con cuatro tarjetas. El resto, para nosotros, no es arriesgar. Hemos venido con un equipo de garantías.

- Madrid Castilla, Cornellá y Badajoz. ¿Qué sabe de los posibles rivales?

- A estas alturas, cualquier equipo que acabe entre los cuatro primeros es peligroso. Lo que tenemos claro es que iremos eliminatoria a eliminatoria. Ahora mismo debemos pensar en el primer partido del 'play off' y saber que se juega a dos partidos. A partir de ahí, preparar lo mejor posible con mucha humildad, con mucho trabajo.

- ¿Cómo llega mental y futbolísticamente el equipo al play off?

- El equipo llega bien. Hoy (por ayer) el tramo final nos ha costado en lo físico porque hemos hecho un desgaste descomunal. Nos parecía importante llegar bien a las eliminatorias. También es importante saberlas jugar.

- ¿Qué opina de la actuación de Iván Buiges?

- Bien. No ha jugado en toda la temporada y tiene que coger sensaciones.