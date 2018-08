UD LOGROÑÉS «Debemos mirar a corto plazo y ver por qué pelearemos» 01:21 Sergio Rodríguez da instrucciones a sus jugadores en la sesión matinal de ayer. Entre ellos, Guille, Andy, Vitoria, Iglesias y Borja Sánchez. :: fernando díaz Sergio Rodríguez | Entrenador de la UD Logroñés El preparador logroñés se reitera en su tono moderado en cuanto a aspiraciones y destaca la continuidad del juego en el Barakaldo a pesar de sus muchas novedades JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Viernes, 31 agosto 2018, 08:21

Apenas quedan veinticuatro horas para que la UD Logroñés debute en Las Gaunas. Hay expectación en la grada y responsabilidad en el vestuario. Sergio Rodríguez apela al trabajo, sin promesas, para corresponder al apoyo que viene desde fuera del rectángulo.

- Llegó el día. Se estrenan en Las Gaunas después de varios meses sin competición oficial.

-¡Ya teníamos ganas! Hace meses que no competimos en casa y además de ganas, tenemos ilusión. Estamos haciendo el mejor trabajo semanal posible para afrontar el partido con más garantías y sumar los puntos.

-Se miden al Barakaldo, que ha apostado por una profunda renovación. ¿Qué espera de él?

- Ha cambiado al 60 ó 70% de la plantilla, pero su fútbol no ha variado en exceso. Lo hemos visto en algunos partidos y es un conjunto que exige mucho defensivamente, ya que tiene altura e intensidad, y hace muy bien las transiciones, tanto ofensivas como defensivas. Sabe lo que quiere y en estrategia es poderoso. Suma tres o cuatro cosas muy importantes y las desarrolla muy bien.

- Con tanto cambio, ¿se puede ser competitivo desde el primer partido?

-Lo ha demostrado en la pretemporada, donde ha sido competitivo en todos los partidos. Ha entrenado desde los primeros días con una base de futbolistas que es la que jugó el pasado fin de semana, y luego ha ido incorporando a algunos hombres más. Dos meses es tiempo suficiente para poder competir y el Barakaldo lo está logrando. Además, están marcados por la filosofía de su entrenador. Es un conjunto al que es difícil generar peligro. No especula, juega directamente y sale con velocidad.

-En Durango apostaron por jugar mucho con Miguel en el primer periodo y cambiaron en el segundo. ¿Sería un peligro ante el Barakaldo insistir en esa primera idea?

-Es un equipo que está muy al acecho y vive un poco de los errores del adversario. Cuantas menos facilidades le demos, mejor, porque cuenta con gente en ataque muy rápida. Debemos evitar ese tipo de cosas.

- ¿Es uno de los aspirantes al ascenso?

-Se presupone por la plantilla que tiene. A día de hoy hay muchos aspirantes, aunque es verdad que dos equipos, Racing y Mirandés, están por encima del resto por una cuestión presupuestaria. Luego aparecen los filiales. El Athletic no ha cambiado mucho su plantilla, por lo que se supone que hará un buen año; la Real sí que vive un año de cambio generacional. Tampoco voy a hablar continuamente de qué equipos pueden estar arriba o no, porque no soy adivino. Tenemos que centrarnos en el día a día y mirar a corto plazo, que es lo que importa. Si miramos a largo plazo, mal. Ya tendremos tiempo de ver por qué peleamos. Estamos un poco cansados de hablar de aspirantes. Mejor centrarnos en el Barakaldo, que es un adversario complicado. Como todos. El otro día jugamos contra un recién ascendido como es la Cultural de Durango y nos puso las cosas difíciles. La primera jornada ya ha mostrado una tendencia: no se gana fácil en esta categoría y tampoco nosotros vamos a vencer con facilidad. Tendremos que trabajar mucho, pero marcarnos ya metas es un error. El otro día ya tuvimos un pequeño traspié. Vivimos un punto de ansiedad y de querer ganar rápido. Vamos a ir paso a paso.

- Pero todo equipo se marca unos objetivos...

-Sí, pero a corto plazo. A largo plazo no podemos marcar una meta, porque creo que es engañar. El objetivo es ser cada día mejores, competir en cada partido y sacarlos adelante. Estar hablando a estas alturas de metas... en agosto, yo no me atrevo.

-Cambio de rival y de escenario. ¿Cambiará algo en su equipo?

-Vamos a cambiar seguramente el sistema de juego. En Durango jugamos con mucha gente por dentro. Otra cosa son los nombres. Allí vi al equipo con esa necesidad de querer ganar el partido. Hubo un punto de ansiedad, de ir hacia delante demasiado rápido e hizo que el juego fuese peor de lo que podemos hacer.

- Resultado del sábado al margen, lo cierto es que han levantado mucha expectación este año. Ya hay más de 3.000 abonados.

-Nos alegramos de que el club crezca y de que cada vez tengamos más socios. Sabemos que contamos con gente muy fiel, que se ha desplazado con el equipo y que ha ido a Las Gaunas. Han estado a las buenas y a las malas. Nos alegra. Y si somos más, mejor. Vamos a intentar devolver con trabajo la ilusión que ellos ponen en el equipo, pero centrados en cada partido, no vendiendo cosas que no debemos.