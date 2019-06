Cuatro robos más desde la inauguración del campo Pintadas en Las Gaunas, el pasado año. :: l.r. Apenas unas semanas después de inaugurarse el campo en el año 2002 se produjo el primer incidente en el recinto JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Sábado, 8 junio 2019, 12:00

No es la primera vez que roban en Las Gaunas. Una instalación enorme, sin seguridad y con un coste elevadísimo para lo presupuestado. Además, no se ejecutó como estaba pensado. Ésa es la realidad. Sin seguridad y con muchas puertas de acceso, tanto de entrada como de salida.

El primer robo en el Municipal se remonta a marzo del año 2002, días después de que se inaugurará oficialmente el recinto (en febrero de aquel año), con un partido entre el Logroñés y el Alavés. Alguien se introdujo en los vestuarios del estadio mientras el equipo estaba ejercitándose y sustrajo diferentes cantidades de dinero de las ropas de jugadores y empleados del primer equipo. A raíz de aquel incidente, los entonces responsables del Logroñés se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Logroño para intentar cerrar los accesos de un campo muy abierto.

Un año después, en enero del 2003, el robo se trasladó de los vestuarios a las oficinas. Un ordenador y un televisor desaparecieron de las instalaciones. No se pudo determinar el día exacto del incidente.

Once meses más tarde se produjo un nuevo robo en el recinto futbolístico. De nuevo en los vestuarios. El 10 de diciembre la Policía acudió al Municipal. El robo afectó exclusivamente a dinero en metálico. Paradójicamente, la puerta de acceso al garaje estaba cerrada.

El pasado año, en mayo la SD Logroñés desveló el robo de material del club y también de la peña Gol Norte, en una de las dependencias del estadio.

Ya en aquellos primeros, los responsables del Logroñés solicitaron más seguridad en un recinto enorme y solitario. No ha sido así. Carece de seguridad las veinticuatro horas y, según ha podido saber este periódico de fuentes del club, no es nada extraño que la puerta de salida que se ubica entre los accesos 2 y 3 se quede abierta. Y una vez dentro del estadio, no hay barreras que separen las gradas ni su interior.