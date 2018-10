«Creo que la UDL ha salido reforzada de El Sardinero» Sergio Rodríguez camina sobre el césped del Mundial'82 mientras sus jugadores retiran una portería del terreno de juego. :: justo rodríguez Sergio Rodríguez Entrenador de la UD LogroñésEl técnico advierte de la importancia del partido de mañana y de la necesidad de recuperar el tiempo perdido en un mal inicio de temporada JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Sábado, 20 octubre 2018, 00:50

«Ojalá alcancemos ese nivel», decía Sergio Rodríguez ayer para cerrar su tradicional rueda de prensa de los viernes. Se refería le técnico al Racing de Santander y al juego que está mostrando en este inicio de temporada. Rodríguez admitía que a la UD Logroñés le resta camino por recorrer antes de alcanzar ese fútbol. De momento, su cita es en Torrelavega, en un partido «muy importante». La Copa pertenece al pasado. Pasar página y seguir evolucionando en la competición que te cambia la vida no por unos días sino al menos por un año.

«Este encuentro es muy importante para nosotros, para seguir en la dinámica positiva en la que estamos e ir recuperando lo que hemos dejado atrás», apuntaba el preparador al referirse a la cita del Malecón. El anfitrión es un conjunto que vive en plazas de descenso, que sólo disfruta de un triunfo, pero que a juicio del técnico es un bloque «difícil e incómodo», que ha cambiado a «bastantes jugadores» respecto a la pasada temporada. «No propone un fútbol combinativo, apuesta por un juego directo y cuenta con dos puntas de nivel. Trabaja mucho sobre el campo y sobre todo necesita sumar puntos. Es un encuentro de necesitados», asume. Se refiere también a su equipo.

Sergio Rodríguez reitera en el mensaje de la urgencia, de recuperar puntos lo antes posible. No quiere que nadie se olvide del momento en el que vive. Ese pensamiento le lleva a revalorizar de nuevos estos puntos. «Son muy importantes porque el comienzo ha sido malo», incide antes de advertir de que todos deben poner «el doscientos por cien» en este compromiso porque la situación, una semana más, es «límite».

LAS FRASES«Todos los jugadores se han ganado el derecho a ser titulares, pero decidimos nosotros» «La Gimnástica es un recién ascendido, pero también un rival difícil. Los dos estamos necesitados»

Ese discurso más agresivo ha ayudado a sumar siete de los últimos nueve puntos posibles. No es suficiente. Demanda la UDL avanzar de tres en tres, si bien a este conjunto se le atragantan rivales de la zona baja. Una vieja querencia. «Tenemos la experiencia de jugar contra equipos teóricamente inferiores a nosotros, pero a los que no hemos ganado. Tenemos los pies en el suelo, contamos con una buena plantilla y vamos a crecer poco a poco, pero somos conscientes de que hemos recibido bastantes palos en este inicio de temporada. Aunque la Gimnástica ocupe plazas de descenso, es un rival difícil y nos planteará un partido intenso y complicado», recuerda. Nuevo mensaje.

El adiós a la Copa deja muchas lecturas. Una de ellas, que en El Sardinero se vio a un once, sobre todo en la primera mitad, competitivo. Mejor para todos, porque todos, a juicio de Rodríguez «se ganaron la posibilidad de jugar este fin de semana», aunque luego será el cuerpo técnico quien haga la lista definitiva. «Trabajaron al doscientos por cien. Buscamos la implicación de todos y luego ya mostrarán sus cualidades», resalta. Todos, sin fisuras. Entre esos todos incluye a Juan Iglesias, que sufre una sobrecarga en su pierna derecha. «Necesita adaptarse al ritmo de la categoría. Por su constitución, mueve mucho cuerpo y su pisada le hace cargarse en los gemelos. Dos o tres días y podrá jugar. No hay mayor problema», desvela.

Pero más allá de la derrota en Santander, cuyo valor deportivo se volverá a poner sobre la mesa según sea el resultado en Torrelavega, el técnico entiende que su plantilla ha pasado por diferentes estados anímicos desde el miércoles, aunque él prefiere pensar que ha salido reforzada. «Ahora estaremos en un momento neutro. Acabamos muy fastidiados por cómo perdimos. El Racing fue superior. Hemos visto que ha goleado a otros equipos en El Sardinero, pero nosotros le frenamos en la primera mitad. Sin embargo, la forma de perder, te deja fastidiado. No sólo por el penalti, sino porque sabíamos qué suponía pasar de ronda. Ahora bien, también creo que el partido nos debe servir para salir reforzados, porque el Racing está en su mejor momento. No sé si será capaz de mejorar o no, pero atraviesa por un momento excelente, mientras que nosotros no estamos en esa situación y fuimos capaces de competir. Al final, estamos igual. Nos hemos olvidado ya de la Copa y nos centramos en la Liga, que es lo realmente importante», asegura.

Aquel inexistente penalti puso fin a casi cuatro partidos sin encajar un gol. El equipo defiende mejor, pero por momentos da la sensación de que vive alejado de la portería rival. Rodríguez admite que «puede ser», que es posible esa visión, pero rápidamente recuerda que ante «el Athletic y el Real Unión» generaron «bastantes ocasiones» y mantuvieron «la portería a cero». «Frente al Tudelano, creamos más que el adversario. Y es verdad que el Racing generó más que nosotros. Si un equipo quiere salir de una dinámica mala, es fundamental mantener la portería a cero y lo estamos consiguiendo. Debemos darle continuidad, porque es importante. Ofensivamente, nos tenemos que obligar más, aunque a veces no es fácil. No hemos variado la forma de pensar y no hemos decidido ser más defensivos. La gente es la misma, aunque la necesidad de mantener tu portería a cero te impide tener mayor presencia ofensiva», razona.

Cuando sume la mejoría ofensiva a la defensiva abrirá un nuevo horizonte en el que el Racing seguirá, seguramente, siendo una referencia. «Cada uno en su estilo y nivel», indica estableciendo diferentes. «Nos gustaría, y lo lograremos, tener el nivel de confianza que demostró el Racing. Además, le encontré con una chispa y ritmo muy altos, que hay que unir a la calidad que tienen sus jugadores. Ahí está su presupuesto. Fue intenso, tuvo hambre... es a lo que aspiramos todos los equipos. Nosotros necesitamos más cosas para lograrlo, sobre todo resultados para coger más confianza» suspira. De momento, la referencia es la Gimnástica.