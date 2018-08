SEGUNDA B «Creo que para la UDL será un año muy bonito y lo vamos a recordar» Víctor López, flanqueado por el vicepresidente Juanjo Guerreros y por el director deportivo, Carlos Lasheras. :: Miguel Herreros El riojano se crió en la UDL y regresa cedido a su casa para luchar por el ascenso después de entrenarse dos campañas con el Alavés de Abelardo Víctor López Extremo UD Logroñés MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Viernes, 17 agosto 2018, 00:00

Víctor López Ibáñez nació en Logroño hace 21 años (12-5-97). Estudió en Escolapios y pese a la influencia familiar -es sobrino de Augusto Ibáñez, Titín III- decidió jugar al fútbol. Sergio Rodríguez le entrenó en el Juvenil División de Honor de la UD Logroñés y después de algunos años regresa a su casa en calidad de cedido por el Alavés, donde llegó a tener minutos en Primera División.

- Vuelve a su casa. ¿Cómo ha sido todo el proceso?

EN DATOS Personal Víctor López Ibáñez tiene 21 años (12-5-97), 1,78 metros y 71 kilos de peso. Posición Puede jugar en el lateral o en el extremo. Trayectoria Comenzó en el Calasancio. Tras unos meses en Zaragoza, regresó a Logroño a jugar en el Juvenil División de Honor. Fue fichado por el Alavés, donde ha jugado con el filial y algunos encuentros con el Primera.

- Desde que hubo la opción de venir aquí, a la UD Logroñés, tenía claro que quería venir. Y desde que llegué el martes me han acogido muy bien, tanto el cuerpo técnico del club como los jugadores. Y ya estoy con muchas ganas de que empiece la Liga.

LAS FRASESFamilia de deportistas«En Tricio no hay porterías y en Escolapios me decanté por el fútbol y mi hermano, por el balonmano»Objetivos«Desde hace diez años la UDL lucha por ascender. Lo importante es ir poco a poco, como dice el 'Cholo'» Lucha por el puesto«Si la competencia es sana es buena porque nos ayudará a crecer a todos y beneficiará al equipo»

- ¿Qué puede aportar a este equipo?

- Mi posición es el extremo, en toda la banda, pero donde mejor me encuentro es en la derecha. La velocidad y verticalidad es lo que mejor puedo aportar.

- ¿Qué le ha aportado esa experiencia en Primera División?

- Esas experiencias te llevan a crecer. Desde que me fui de la UD Logroñés hasta hoy he crecido un montón, tanto a nivel futbolístico como en lo personal. Soy el mismo, pero en el campo tengo mucha más personalidad. Y espero poder plasmar esos conocimientos este año para disfrutar junto a todos.

- ¿Qué supone para usted jugar en la UD Logroñés?

- Es un paso adelante a nivel futbolístico. Aunque había estado dos años entrenando con el primer equipo del Alavés, donde más competía era en Tercera. A nivel personal es una gran ilusión porque soy del Logroñés, llevo muchos años viniendo a Las Gaunas y es una gran alegría.

- Viene de familia de deportistas. Su tío es Titín III. ¿Cómo acabó jugando al fútbol y no a la pelota?

- La familia de mi madre es de Tricio y en el pueblo tira más el frontón; no hay porterías. Al nacer en Logroño y estudiar en Escolapios, me decanté por el fútbol y mi hermano (Ernesto) eligió el balonmano.

- Con Sergio Rodríguez coincidió en el Juvenil. ¿Qué recuerda de esa época?

- Jugué con él siendo de primer año, con 16 años, y era más delantero que extremo. Él me reconvirtió. Con él crecí mucho, aprendí mucho. Y gracias a Sergio Rodríguez el Alavés se fijó en mí.

- ¿Qué espera de usted su entrenador?

- No me ha dicho si voy a jugar o no. Me ha dicho que tengo que competir por el puesto, luchar en cada entrenamiento. Y eso es lo que voy a hacer. He venido a competir y a intentar jugar lo máximo posible.

- Hay mucha competencia en esa zona del campo.

- Creo que es positivo. Si la competencia es sana es bueno porque nos ayudará a crecer a todos. Vamos a tener que dar el máximo para jugar y habrá calidad de los entrenamientos. Nos va a beneficiar a todos.

- Pese a que se incorporó hace un par de días, imagino que sigue el día a día del equipo. ¿Qué opinión tiene del equipo? Hay mucha ilusión.

- Creo que este año será muy bonito y lo vamos a recordar. No por ser el décimo aniversario del club sino porque vamos a hacer algo grande. Y en ello estamos.

- ¿Cómo se ha visto en los dos entrenamientos en los que ha participado bajo las órdenes de Sergio Rodríguez?

- Bien. En Vitoria entrenaba de lateral y a veces de extremo. Aquí desde el principio he entrenado en el extremo, que es donde más me gusta entrenar y jugar. Me he visto muy cómodo y muy suelto.

- ¿Qué objetivos que se debe marcar el equipo?

- La UDL desde hace diez años tiene como objetivo ascender. Creo que lo importante es ir poco a poco, partido a partido, como dice el 'Cholo'. Y eso nos marcará si vamos a estar arriba o no. Debemos salir a ganar todos los partidos.

- ¿Y en lo personal qué retos se pone delante?

- Intentar jugar los máximos minutos posibles. Voy a luchar todos los días para ello y voy a dar lo máximo, tanto en lo individual como en lo colectivo, para que el grupo sea fuerte, esté unido y consigamos los objetivos.