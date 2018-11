Fútbol. Segunda B La UDL crece y el Calahorra mantiene el ritmo Partido disputado esta temporada entre el Calahorra y el UDL. / Fernando Díaz Después de trece partidos de liga, los dos conjuntos riojanos viven en la zona cómoda de la tabla, pero a los logroñeses se les exige más | Los blanquirrojos llegan al tercio de la liga con el inicio olvidado y los rojillos, en la media de puntos JOSÉ MARTÍNEZ GLERA / SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 20 noviembre 2018, 14:44

UD Logroñés y Calahorra han completado el primer tercio de la Liga en la zona media alta de la tabla, si bien los objetivos de uno y otro al inicio de la temporada eran muy diferentes. Ambos clubes han protagonizado un comienzo opuesto. Los logroñeses protagonizaron cinco primeras jornadas pésimas y los calagurritanos, magníficas; los papeles se invirtieron hasta el décimo partido; y ahora el conjunto de Las Gaunas se ha recuperado de la derrota en Lejona y el de La Planilla no ha podido festejar en casa su triunfo en Barakaldo, hace nueve días.

Los cinco primeros encuentros dejaron a la UD Logroñés en una situación límite. Tres puntos de quince posibles sumados a la derrota en Calahorra hicieron que la figura de Sergio Rodríguez se tambalease en el banquillo. Tres empates consecutivos (Durango, Barakaldo y Langreo) y dos derrotas (Sporting y Calahorra). Un gol en esos cinco compromisos. Un desastre mayor del que ahora lo es, porque la pretemporada había levantando grandes ilusiones entre los aficionados.

La Planilla significa un antes y un después. De hecho, a partir de aquel compromiso, la UD Logroñés ha sumado diecinueve puntos de los 24 posibles. Perdió en Lejona y empató en Lezama. Y ha ganado a Real Unión, Tudelano, Amorebieta y Gernika en Las Gaunas y a Gimnástica y Oviedo a domicilio. No se ha comportado como un equipo goleado (11) pero es el mejor defensivamente hablando (7), después de mantener su portería a cero en nueve ocasiones. Únicamente Barakaldo, Sporting, Calahorra y Lejona han logrado batir a Miguel Martínez de Corta.

Más allá de resultados y de trayectoria en la Copa del Rey, donde eliminó a Langreo y Cartagena y se despidió ante el Racing, la UD Logroñés es un equipo de mayor riqueza futbolística. No tiene el fútbol brillante que ha exhibido con el mismo entrenador, pero sí mucho más práctico. Ha logrado entender cómo es el fútbol en esta categoría, ha modificado su forma de comportarse sobre el césped y ya no es un equipo de posesión y de agotar al rival con la circulación de balón, sino que maneja mucho más los tiempos del partido. Sabe jugar sin balón, marca en estrategia, es más sacrificado, sabe armar un contragolpe y sus transiciones tras robo son muy rápidas y efectivas. Y defiende mucho mejor. Es el secreto de su crecimiento, amén de la mejoría individual de varios futbolistas que no vivían su mejor momento y a los que les ha costado hacerse con un hueco en el once titular. Las lesiones, demasiadas, también han influido, aunque algunas de ellas han abierto las puertas a la cantera, que más tarde se ha ganado el puesto por méritos propios. Jugadores como Juan Iglesias, Marcos André o Pablo Bobadilla son habituales en el once.

Calahorra agridulce

El Calahorra analiza su primer tercio del campeonato con sensación agridulce. Los aspectos positivos se reflejan en la clasificación y en esa cosecha de 18 puntos que los rojillos han conseguido para mantenerse en la zona media de la tabla con distancia sobre el descenso. El mal sabor es reciente, y es que el equipo no termina de recuperarse del bache sufrido en el mes de octubre y dibuja una irregular tendencia.

La temporada rojilla es una hasta la quinta jornada y otra después. En ese arranque liguero el Calahorra se convirtió en la revelación del grupo, consiguiendo 11 de los 18 puntos con los que ahora cuenta. Tres victorias en La Planilla -Amorebieta, Gernika y UDL- y dos empates a domicilio -Leioa y Oviedo B- ofrecían una media que invitaba a soñar. Pero en Zubieta, en la sexta cita, llegó la primera derrota y el principio del declive del Calahorra.

El casillero de puntos quedó prácticamente congelado durante el mes de octubre y noviembre y no ha ofrecido la recuperación que se esperaba tras la eliminación copera. El Calahorra también brilló en las dos primeras rondas en las que apeó de la Copa a la Gimnástica y al Castellón, pero cedió ante el Sant Andreu en un partido que dejó moralmente tocados a los de Miguel Sola, sumando el cansancio mental al físico que acumulaba la plantilla y que todavía arrastra en cierta medida.

Desde la eliminación el Calahorra ha ofrecido todo tipo de versiones y resultados. Un triunfo solvente ante el Izarra; una derrota sin paliativos en El Sardinero; un empate inexplicable en casa frente a la Cultural de Durango; una victoria sobresaliente en Lasesarre; y un fiasco el domingo contra el Langreo. El equipo no encuentra la regularidad que necesita, encadenar un par de resultados positivos que sirvan para asentar la confianza y el trabajo realizado día a día.

El Calahorra está aprendiendo a marchas forzadas lo que es la Segunda B. El equipo está pagando caros sus errores, con una inocencia que está costando puntos y el verse en una posición sobresaliente en la tabla. Pero quizá se está exigiendo demasiado a un equipo recién ascendido y que tiene como meta la permanencia, objetivo realista y que por el momento está cumpliendo con holgura, siete puntos por encima del 'play out' de descenso.

El Calahorra ya demostró a comienzo de temporada que puede ser un equipo dominador y explosivo y es algo que no ha olvidado, como se ha visto, aunque sin continuidad, en las últimas fechas. Cuenta con calidad, carácter competitivo y unas ideas claras. La mejor muestra fue el triunfo ante el Barakaldo, espejo en el que mirarse en las próximas semanas para recuperar definitivamente la identidad perdida.