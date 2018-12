UD LOGROÑÉS LA UDL CONQUISTA A SU AFICIÓN Ñoño remata dentro del área. El balón acabó en el larguero de Limones. :: fernando díaz Los riojanos no toman Anduva, pero a pesar de perder demostraron ser mejores que su rival Un gol a balón parado no exento de fortuna da la victoria al Mirandés y deja a los blanquirrojos fuera del 'play off' JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Domingo, 16 diciembre 2018, 22:25

0 0

miranda de ebro. No hubo reconquista después de la batalla del Ebro, del asedio al que la UD Logroñés sometió al señor de Anduva, pero tampoco una derrota humillante, sino de honor. La UDL no tomó el campo mirandés, pero durante muchos pasajes del enfrentamiento lo gobernó. Lástima que una flecha perdida le hiriera de muerte en los primeros compases del mismo. Un gol que conjugó error y mala fortuna, pero a fin de cuentas, un gol que dejó los tres puntos en Anduva y que expulsó al invasor sin el botín. Fútbol. Y porque es fútbol la batalla se perdió. Quizá la guerra, no, pues es muy largo el ejercicio y lo que ayer no se alcanzó Ebro arriba se podrá lograr en otro duelo cara a cara, aunque sin la protección de Anduva.

Mirandés Limones, Paris, Melli, Sergio, Carlos Julio (Kijera, 55), Bravo (Miguel Díaz, 78), Romero, Rey, Hugo Rama, Claudio (Yanmis. 70) y Matheus UD Logroñés Miguel, Iglesias (Borja, 86), Caneda, Bobadilla, Flaño (Ali, 86), Andy, Salvador, Rubén Martínez, Rayco, Ñoño (Víctor, 73) y Ander Vitoria Goles 1-0, m. 11. Sergio remata de cabeza, por segunda vez y solo ante Miguel, marca a placer. Árbitro Usón Rosel. Colegio Aragonés. Ayudado por Torres y Almenara. Amonestó a los locales Carlos Julio, Hugo Mallo, Paris, Claudio, Melli, Álvaro Rey y Bravo; y a los visitantes Bobadilla, Carles Salvador, Ñoño y Andy. Incidencias Decimo sexta jornada de Liga. Anduva. Miranda de Ebro. Terreno de juego en buenas condiciones. Nutrida presencia de aficionados de la UD Logroñés, más de 800. 3.178 espectadores en total.

La UD Logroñés fue superior futbolísticamente al Mirandés, pero este último fue más efectivo. Borja Jiménez, técnico local, reconocía al finalizar el partido la importancia de su fortaleza. El ejercito ruge desde la grada. El césped es el escenario perfecto para hablarle constantemente al asistente o para que la confusión reine en los cambios por errores en los números. Segundos que se arañan, sobre todo cuando debes frenar al enemigo. Eso es Anduva, donde algo más de 2.000 espectadores parecen multiplicarse por cinco o por diez, donde más de 800 blanquirrojos despidieron a sus generales de pie. A pesar de perder, reconociendo su ardor y recordando que aún queda una segunda entrega por vivir. Hugo Mallo también lo recordará, porque ayer sembró tempestades al incitar a la grada del adversario tras pitar el colegiado el final del duelo. Cuando uno gana, debe saber ganar; cuando pierde, también. El fútbol es un boomerang de rápida e incierta vuelta.

Limones evitó dos goles a remates de Rayco y Ñoño. Este último y Andy se toparon, además, con la madera La UDL perdió ayer una batalla, pero quizá no una larga guerra. El Mirandés acabó con el miedo en el cuerpo

El Mirandés llegaba con la fama de ser un equipo dominador y al que le gusta la posesión. La UDL, de ser más vertical. Y si bien se rompieron hostilidades en este primer escenario, los riojanos fueron creciendo con el paso de los minutos a pesar de que en una jugada a balón parado, Sergio González marcara el único gol del encuentro. Una falta raramente ejecutada, peinada fuera del área por Álvaro Bravo y que llegó a Sergio después de que el balón dibujase una parábola que superó a Andy. Remató el central y Miguel despejó el cuero, pero éste volvió al central que a la segunda no perdonó. El Mirandés no imaginó un inicio tal, ni tampoco la UDL, que se vio obligada a cambiar de estrategia a los once minutos.

No se arrugó la UDL. Entre las buenas nuevas de ayer queda la aparición más solvente de Rayco. Advirtió primero y poco después, cuatro minutos, Limones impidió su primer gol en Liga. Otro portero no hubiera sacado ese balón. Ni tampoco el de Ñoño, ya en el segundo periodo. Por eso juega donde juega. Con balón, la UDL era mejor. Rubén Martínez, en un acción similar, llegando al área desde la derecha, buscó la escuadra más alejada. Pareció gol, pero no lo fue. Y por si quedaban dudas de quién mandaba a pesar de ir perdiendo, Ñoño estrelló el cuero en el larguero en el último minuto del primer acto. Bobadilla remató a gol el rechace, pero con la mano. Anulado y amarilla. Pillo, pero no lo suficiente.

Había motivos para confiar en que el asedio daría sus frutos, aunque el Mirandés, experimentado en esta lides, tiró de repertorio para frenar el ataque. Primeras cargas musculares. Partido parado. Errores al ejecutar los cambios. Tiempo perdido. Había miedo. Se apreciaba en las triquiñuelas. Anduva rugía con el ánimo de intimidar a Usón Rosel, que mostró nueve amarillas en un partido sin entradas llamativas.

El miedo era lógico. Nada más reanudarse la batalla, Limones evitó el gol tras un remate sobre la marcha de Ñoño a pase de Rubén Martínez. El catalán pondría poco después otro gran balón al primer palo, pero Limones llegó antes que Ander Vitoria, que fijó a la zaga, se fajó y dejó segundas opciones a sus compañeros para percutir en la muralla ferroviaria. El Mirandés se vería superado, aunque mantenía el orden. Y no sólo el orden, sino la fortaleza. Para ello hay que tener el golpe de fortuna adecuado y el momento necesario.

Éste llegó cuando Andy se topó con el poste. Respiró Anduva. El Mirandés sintió que debía variar su estrategia. Llegaron los cambios. El partido se trabó. Jugar, pero sin jugar. No quedaba otra. El asedio era total y los locales apostaron por las escaramuzas. Dos lograron, dos que solventó en el área Bobadilla. Pudieron marcar en ambas, eso sí. No fue necesario para mantener la propiedad de la fortaleza, aunque sobrara algún bufón en la contienda.