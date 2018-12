«Se ha competido bien pero el resultado nos deja un poco a disgusto» Sergio Rodríguez da instrucciones en la banda. :: fernando díaz Sergio Rodríguez | Entrenador de la UDL El técnico blanquirrojo lamenta la falta de gol de su equipo y reconoce que desde el banquillo, la jugada sobre Ander Vitoria pareció penalti ELOY MADORRÁN Logroño Lunes, 24 diciembre 2018, 10:37

Sergio Rodríguez atendió a la prensa contrariado después del empate sin goles en Merkatondoa. La falta de gol está penalizando mucho a la UD Logroñés.

- ¿Cómo valora el empate logrado en Merkatondoa?

- El resultado no es del todo bueno porque creo que hemos sido superiores al rival en muchos minutos de juego, en muchas facetas y por ocasiones. Nosotros hemos tenido dos o tres claras. Pero cuando no haces gol es complicado. Valoración positiva en cuanto a actitud, adaptación al tipo de campo. En ese sentido muy contento porque se ha competido muy bien. Pero el resultado nos deja un poco a disgusto.

- Ha sorprendido la alineación con los tres hombres que tiene en el centro: Remón, Salvador y Andy. ¿Qué pretendía conseguir?

- Es la primera vez que jugamos un 4-3-3 muy claro, con tres por dentro, con buen juego aéreo. Hemos sido bastante intuitivos en segundas jugadas porque sabíamos que el partido iba a estar en esa situación, aunque por momentos hemos intentado llevarlo a nuestro terreno, con gente arriba de más ruptura, más verticalidad. En general creo que todos los jugadores han estado a un buen nivel y nos ha faltado matar el partido porque hemos tenido dos o tres ocasiones para hacerlo.

- Qué pena la de Víctor porque ha sido muy clara y en un momento del partido definitivo.

- Sí, la de Víctor. Y también la de Rubén, y en la primera parte también hay unos acercamientos claros. Creo que en el partido hemos dado nosotros más sensación de peligro. Ellos lo hacen en cualquier momento, con un balón parado, un rebote... porque ellos aquí son muy buenos en eso. Creo que lo hemos controlado defendiendo con la línea arriba para que no nos embotellasen. En ese sentido, lo que habíamos ensayado ha salido. Sabíamos que no era un día para juego combinativo por las características del campo. Pero lo hemos llevado a nuestro terreno y hemos tenido nuestras opciones. Nos vamos desilusionados, no con el juego ni con la actitud, pero sí con el resultado.

- Siempre nos contesta que no le preocupa la falta de gol, que le preocuparía la falta de ocasiones. Pero ese discurso semana a semana se acaba agotando.

- Hombre, no es que no nos preocupe. Evidentemente queremos hacer gol. Pero si no las generas es imposible que las tengas. Y muchas veces esto va por rachas, por dinámicas. Llevamos una dinámica de pocos goles, de fallar ocasiones. Pero eso en cualquier momento se puede revertir. Lo que no se puede revertir es cuando no provocas nada. Pero si tienes oportunidades seguro que lo vamos a revertir y vamos a marcar.

- Le preocupa que un hombre como Rayco, fundamental el año pasado, esté atravesando un mal momento de juego.

- No, Rayco está trabajando bien. Todos sabemos que a lo largo de una temporada hay picos de forma. Independientemente de cómo esté a nivel de juego, que no esté tan fino como el año pasado, el trabajo lo sigue haciendo, aporta muchas cosas al equipo y eso es lo importante. A todos nos pasa, lo digo por experiencia, pasas por picos. Y hay veces que estás más en forma y todo te sale mejor.

- No está preocupado

- No. Los jugadores siempre lo intentan, siempre piden la pelota. Eso es lo más importante. Lo otro ya llegará. Yo estoy convencido que antes o después llegará y vamos a romper ese candado y la dinámica cambiará en ese aspecto.

- ¿Ha escrito ya la carta a los Reyes Magos de cara al mercado de invierno?

- No, nosotros estamos contento con la plantilla que tenemos. Si luego valoramos entre todos que hay una posición que reforzar, lo haremos con tranquilidad. Estamos contentos con el trabajo de todos, con los que juegan más y los que juegan menos. Además estas situaciones se pueden revertir. Hay jugadores que juegan menos y luego participa más. Estamos deseando recuperar a gente porque tenemos cinco bajas que nos merman mucho.

- Ha saltado todo el banquillo en el posible penalti a Vitoria. ¿Tan claro se ha visto?

- Estamos un poco lejos pero a nosotros sí que nos ha dado la sensación de que era penalti.