UD LOGROÑÉS SEGUNDA DIVISIÓN B «Son competiciones diferentes y el partido ante el Langreo se planteará de forma distinta» Sergio Rodríguez se dirige a sus jugadores durante un entrenamiento en el Mundial'82. :: fernando díaz El técnico blanquirrojo medita competir con un equipo en Liga y otro diferente en la Copa del Rey Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés MARTÍN SCHMITT* MARTINS@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:40

Caprichos del destino. La UD Logroñés se medirá al Langreo, equipo contra el que consiguió la primera victoria del año (en la Copa del Rey), dos veces en cuatro días. «Pero son dos competiciones diferentes y los partidos se van a plantear de forma distinta», se apresura a explicar Sergio Rodríguez, técnico blanquirrojo. Un entrenador que indicó que pese a no ganar los primeros dos encuentros de Liga el equipo no perdió la moral. «Entendemos que en el fútbol hay partidos que vas a ganar, a perder y a empatar. El profesional lo tiene que entender y no tiene que debilitarse por las derrotas o los empates. El fútbol siempre te da una oportunidad el fin de semana siguiente para poder resarcirte».

De todas formas, la victoria del miércoles en el Nuevo Ganzábal (1-2) trajo algo de tranquilidad para calmar la ansiedad. «La confianza parece que se refuerza. Pero con los pies en el suelo. Hay otro partido y tampoco tenemos mucho para disfrutar», comentó el míster. «El equipo va progresando poco a poco. Evidentemente no estamos en el mejor momento porque no sería lógico pero vamos consiguiendo cosas. Los chicos están con ganas de hacer las cosas muy bien, están trabajando bien. Esa es la línea para conseguir resultados».

Para el choque de mañana en Asturias, Rodríguez se espera a un Langreo distinto al del miércoles. «Es un equipo que varió mucho el estilo. Sí que cambió totalmente el sistema con respecto a lo que vimos de ellos. El hecho de cambiar a varios jugadores igual les hace volver a jugar de la manera en que lo estaban haciendo. Pero nos pueden sorprender», advirtió.

LA FRASE «Con el triunfo la confianza se refuerza, pero con los pies en el suelo; no hay mucho tiempo para disfrutar»

Sin embargo, la UD Logroñés también puede lastimar con el factor sorpresa. «El miércoles, sin ir más lejos, lo demostraron en la Copa del Rey. Hicimos ocho cambios con respecto a la alineación del fin de semana y respondieron a las mil maravillas. Se hizo un partido muy serio, muy trabajado. Competimos muy bien», apuntó el entrenador, quien todavía medita armar un equipo para la Liga y otro para la Copa. «Veremos qué queramos hacer en cada partido, cómo lo queramos enfocar, qué rival tenemos delante, del estado físico de los jugadores. Vamos a ir viendo, día a día».

El conjunto riojano, después de jugar ante el Langreo, viajará a Cartagena por la Copa. Muchos viajes en pocos días y seis partidos en dos semanas. No obstante, Rodríguez cree que están preparados para retos similares. «Al tener una plantilla amplia, cualquier jugador puede participar. Da mucha tranquilidad y da tiempo a regenerar las piernas, se pueden hacer cambios, que jueguen unos en Copa y otros en Liga... Eso nos da tranquilidad. No lo vemos como un hándicap sino todo lo contrario, como una oportunidad».

Partido a partido, el equipo crece, aunque «siempre hay cosas que mejorar», aclara. De las cosas positivas ante el Langreo, Rodríguez hizo hincapié en las transiciones, los repliegues o la velocidad del balón. «Estuvo bastante controlado y hubo continuidad. Hubo incertidumbre, pero no estuvimos descolocados en ningún momento».