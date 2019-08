Comenzar bien para acabar mejor Los jugadores de la UD Logroñés colocan una portería sobre el césped:: díaz uriel La UD Logroñés inicia el ejercicio en Vitoria ante el Alavés B, filial, recién ascendido y desconocido JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Domingo, 25 agosto 2019, 10:07

Un buen comienzo no garantiza un mejor final, máxime cuando en el mundo del fútbol todo se decide en las últimas semanas. Ahora bien, siempre es mejor iniciar una aventura con buen pie, en este caso sumando los tres primeros puntos de la temporada. La UD Logroñés acude a Ibaia, ciudad deportiva del Alavés (12.00 horas, en directo en larioja.com), para medirse a su filial, que es nuevo en la categoría.

Con el paso de los años, Sergio Rodríguez va alterando su discurso. Próximo a la realidad merced a los números, a la dificultad de la categoría y su personalidad traicionera. «A la gente le importan más los hechos que las palabras», admitía el viernes. Y en el fondo, al aficionado le importa poco lo que sucede de lunes a sábado. Su foco de atención se centra en los noventa minutos que dura el partido liguero de los domingos. Resultados.

Cierto que la UD Logroñés se mide a un filial que se presenta en la categoría y del que se desconoce su comportamiento, aunque los técnicos de la casa lo han visto. Cierto que es un conjunto joven carente de más presión que la de prepararse para dar el salto al primer equipo. El logroñés Víctor López, que la pasada campaña jugó en la UDL, es uno de sus hombres más descatados. Y cierto es que es el primer partido del ejercicio y quedará mucho camino por recorrer. Pero no es menos cierto que la UD Logroñés lo encara como favorito al triunfo y que después de un inicio como el de la pasada campaña es mejor firmar un buen resultado, es decir ganar. Partido «atípico» pero con un claro favorito sobre el césped.

La UDL apostará por la posesión del balón en Ibaia, por una circulación rápida, pero no renunciará a otras armas, sobre todo la presión alta y la transición rápida tras robo. Similares ideas, pero con otros recursos. Rubén Miño se estrenará en la portería. No será sencillo olvidar la figura de Miguel Martínez; Míchel Zabaco jugará en el centro de la zaga en su quinto día como blanquirrojo. Gorka Pérez no se ejercitó ayer. Santos y Paredes regresan a los laterales, con el atractivo de ver a Iñaki Sáenz con su recordado '16' a la espalda por delante del madrileño. Ahora bien, quizás el mayor quebradero de cabeza para el preparador es el eje, donde cuenta con tres futbolistas de primer orden, pero uno no jugará, salvo que repita Rodríguez la estrategia vista hace un año en Durango. Olaetxea, Errasti y Andy pueden ser titulares. La cuestión es quién se queda fuera.

«Todos tenemos ganas de que comience la competición», admitía Rodríguez, que viajará con los disponibles. Diecinueve. Primera lista y primer contratiempo, aunque el preparador dejó claro que, aunque le gustaría contar con una nómina más amplia, no faltará competitividad. «Los jugadores no quieren entrar en la convocatoria, sino en el once inicial. Para ser titular, hay competencia y eso es importante», asevera.

Y quedan los goles. Cuatro aspirantes. Tres de ellos han marcado en pretemporada. Sólo el asturiano Roni se ha quedado en blanco. La otra 'R' ofensiva, Rayco, está llamada a liderar el ataque. A lo largo de la pretemporada ha dado muestras de sentirse a gusto sobre el césped más allá de las seis dianas que ha firmado. En principio, R&R apuntan al once inicial, con Ander Vitoria presionando. Otra patata caliente de una plantilla corta pero muy competitiva.