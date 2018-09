UD LOGROÑÉS «El club me ha transmitido apoyo y tranquilidad» Sergio Rodríguez da unas instrucciones. :: / Fernando Díaz Sergio Rodríguez / Entrenador de la UDL El técnico blanquirrojo asegura estar «con fuerza y ganas» de trabajar para que «las cosas salgan bien el fin semana» ELOY MADORRÁN Logroño Domingo, 23 septiembre 2018, 09:56

Llegar al Mundial 82 ayer por la mañana significaba atravesar el recinto ferial, vacío, sin el ruido, las luces y las risas que vive durante la tarde y la noche. Una buena metáfora de lo que es y lo que debería ser la UD Logroñés, ahora un equipo vacío y sin risas, que aspira a convertirse en un ejemplo de confort y alegría.

- Jornada especial. Derbi riojano en La Planilla. ¿Cómo se vive en el seno de la UD Logroñés?

Derbi: «Siempre tienen connotaciones especiales y además el Calahorra ha empezado muy bien»

- Es un día especial porque hace tiempo que no se da un derbi riojano en esta categoría. Es un partido diferente al resto de la temporada, aunque en juego está lo mismo, tres puntos.

- ¿Cómo es el Calahorra que espera este domingo?

- Es un equipo que se encuentra en un buen momento. Un equipo que está trabajando bien y además las cosas les están saliendo bien. En casa se están mostrando bastantes fuertes y han ganado los dos partidos con cierta solvencia. Un rival que sabe a lo que juega, que tiene muy claro los conceptos suyos y que a día de hoy es un rival difícil para cualquiera.

- ¿Cuál es el estado de su equipo después de la derrota del pasado domingo en Las Gaunas?

- Estamos bien, intentando recuperarnos anímicamente porque el partido del otro día no nos lo esperábamos. Somos conscientes de que no fue un buen partido. Es lo que tiene el fútbol. Hay días en los que no te salen las cosas bien. Lo positivo es que tenemos una gran oportunidad de poder resarcirnos.

- ¿Físicamente tiene algún futbolista con problemas?

- Estamos bien, no hay nada reseñable. Lo único Ñoño que está con molestias y algún jugador con molestias pero esperamos que puedan jugar.

- ¿Y cómo va la recuperación de Jaime? ¿Llega a jugar en Calahorra?

- Al ser una rotura fibrilar nosotros queremos ser cautos. Está en ese proceso de readaptación, de entrar poco a poco en el grupo. Esperamos a ver si la semana que viene puede ir haciendo más cosas y a partir de ese momento ya valoraremos.

- ¿Cómo se encuentra usted? Después del partido frente al Sporting decía en rueda de prensa que el míster de la UDL tiene mucha fuerza.

- Yo tengo las ganas y las fuerzas intactas. Eso no quiere decir que no me afecten las cosas cuando no salen bien. Estamos todos afectados porque nos gustaría que el camino fuese otro.

Conversación con la plantilla: «Son privadas. Pero hay que tener en cuenta que los que más sufrimos somos los que estamos en el día a día»

La parte importante del entrenador es levantarse cuando te caes y seguir con la mayor fuerza posible. Hay que trasmitir a los jugadores que esto acaba de empezar, que estamos a tiempo de todo y que hay que seguir trabajando duro para que las cosas salgan.

- ¿Siente que este partido es un ultimátum? ¿Desde el club le han transmitido un mensaje en esa línea?

- Todo lo contrario. Me han transmitido mucho apoyo y mucha tranquilidad. Evidentemente, las decisiones que se tomen a posteriori irán ligadas a los resultados. Eso es una cuestión que asumo pase lo que pase. Pero estoy tranquilo. Estoy a disposición del club. Soy una persona de aquí, de la casa, y quiero lo mejor para el club y estoy centrado en trabajar y que las cosas salgan bien el fin de semana. A partir de ahí, no sé que puede pasar pero yo no voy a ser ningún impedimento. Aunque yo tengo ganas de seguir, tengo mucha fuerza y ahí estaremos hasta que me digan lo contrario.

- Los derbis son siempre especiales, pero en esta ocasión, con las circunstancias que vive la UD Logroñés, ¿es un poco más especial?

- No, además le estamos quitando esa condición porque puede ser perjudicial para nosotros. No nos puede añadir más que ansiedad, presión... Lo tenemos que afrontar como un partido más. Sí que es cierto que los derbis tienen unas connotaciones especiales. Y además el Calahorra es un equipo que ha empezado muy bien la competición y sabemos que nos va a poner las cosas muy complicadas y que va a ser un partido intenso. Eso lo tenemos que asumir, preparar, pero tampoco le vamos a dar excesivo bombo a eso porque puede volverse en nuestra contra.

- Sin desvelar ningún secreto de vestuario, ¿qué le comentó a sus hombres el miércoles, cuando regresaron a los entrenamientos?

- Yo creo que las charlas con los jugadores son bastante privadas. Pero vamos, nuestra posición es la de ayudarles en todo lo que podamos. Tenemos que tener en cuenta que los que más sufrimos somos los que estamos aquí en el día a día. Ellos sufren muchísimo cuando las cosas no salen bien. Tenemos nuestra receta para intentar sacar las cosas adelante. Y queremos que ellos crea en ella. Y a partir de ahí, seguir trabajando muy duro, creer en lo que se hace y ponerse al servicio del equipo porque ahora mismo lo requiere.

- ¿Jugar en La Planilla es una dificultad añadida?

- No, ya hemos jugado en campos así. No nos supone ningún problema. Son campos que te motivan y además irá nuestra gente y esperamos poder darles una alegría.