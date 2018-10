«Tenía tan claro que no le había tocado que pensé que era de otro compañero» 00:33 Víctor López cabecea el balón en un entrenamiento de la UD Logroñés. :: Sonia Tercero Víctor López | Extremo de la UD Logroñés El riojano se muestra desolado por un penalti «que no era» y por su doble amarilla en Santander: «Es la primera vez que me expulsan» V. S. LOGROÑO. Viernes, 19 octubre 2018, 13:20

Más calmado ya que en El Sardinero, donde aún en caliente cargó contra el colegiado del encuentro, pero visiblemente dolido, Víctor López pasó el miércoles una larga noche. Apenas 25 minutos en el campo, dos tarjetas amarillas, castigado con un penalti y con un gol en propia puerta que afortunadamente no subió al marcador, el extremo reconoce que «no fueron los veinte minutos soñados».

- ¿Ha visto la repetición del penalti que le señalaron sobre Jon Ander?

-Cuanto más ves el vídeo, más rabia me da. En cada imagen me resulta más claro que no le toco.

- ¿Cómo vivió esa jugada en el campo?

- Cierro para hacerle la cobertura a Bijimine y veo que el delantero remata mal. Me caigo al suelo de la inercia y él se cae encima de mí, pero cuando remata yo no le toco.

- Se vio su cara de incredulidad. Parece que le costó entender la decisión...

- Es que no sabía qué había pitado. Tenía tan claro que no le había tocado que pensé que podía haber señalado penalti de algún otro compañero porque no lo podía entender. Mi cara refleja lo que pasó. No sabía ni qué decirle al árbitro. Es la primera vez que me expulsan.

- La lesión de Juan Iglesias le hizo jugar en el lateral, que no es su especialidad, y ante un futbolista, Enzo, que le puso las cosas difíciles.

- Enzo tiene mucha calidad. Es una muestra de los grandes futbolistas del Racing. Yo entré a jugar donde me pidió el míster, que es para lo que estoy, y es verdad que Enzo lo hizo muy bien. Cuando estás atrás defendiendo, estas cosas [por el autogol que no subió al marcador y el penalti] pueden pasar, pero creo que el equipo dio la cara en un campo como El Sardinero, que nunca es fácil. Con eso nos debemos quedar.

- Da más rabia quedarse tan cerca de la ronda más golosa...

- Teníamos ilusión por la afición y también por nosotros, porque el comienzo no había sido fácil, pero me quedo con el partido que hicimos y cómo se demostró que vamos todos a una. Eso tiene que contar para la liga, que es lo importante.

- ¿Cómo ve al equipo desde dentro? Parece que está sufriendo por las lesiones.

- No estamos teniendo suerte. Sabemos que puede pasar y que no está en nuestra mano, pero al equipo lo veo muy bien últimamente. Esas dudas que teníamos al principio las estamos disipando y hay que seguir en esta línea para que lleguen los resultados

- Los tres puntos en El Malecón supondrían mirar hacia arriba. ¿Aportarían tranquilidad al equipo?

- Tenemos que ir partido a partido, conseguir los tres puntos cada fin de semana y en Torrelavega será una nueva oportunidad para hacerlo.