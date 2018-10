Chaparrón para el Calahorra Los rojillos encajan la goleada del año ante un Rácing que no dio opción LA RIOJA Santander Sábado, 27 octubre 2018, 21:21

Noche infernal para el Calahorra. Dos chaparrones les cayeron a los rojillos en El Sardinero: el climatológico, y el futbolístico. A uno se puede sobrevivir, aunque sea saltando charcos. Pero para salir adelante frente al otro hace falta mucha entereza (y algo de suerte). Y el Calahorra no tuvo nada de eso.

El Rácing es un equipo de otro mundo. No anda por ahora tan despegado como quisiera, pero en sus filas hay mucha clase, y en sus gradas mucha animación. Este sábado, más de 6.200 espectadores en una tarde de perros. Con eso, sobrevivir al Sardinero es muy complicado.

Y si además no acompaña ni un poquito la suerte, pues peor. El Rácing salió fuerte, como cabía esperar, y encontró el premio pronto, en el 12. Zabal paró el primer tiro de Jon Ander, pero el rechace le cayó a un jugador ranciguista (Enzo) que volvió a centrar para que el delantero marcara. El primero de tres, y dos de ellos tras parada de Zabal. Una pena.

Le costó bastante al Calahorra sacudirse el domino local. Y cuando lo consiguió y empezó a discutirle el domino al Rácing, cayó el segundo: de Cejudo, en el 43. El gol llegó tras un centro del lateral derecho, y la verdad es que esa banda (la izquierda de la defensa rojilla, la derecha del ataque verdiblanco) fue una pesadilla para el Calahorra. Por ahí entraban Hidalgo, interior, y Buñuel, lateral, y no hubo manera de pararlos. Mal asunto la flojera defensiva, aunque este partido no sea el mejor para andar juzgándola.

5 Rácing de Santander Crespo, Buñuel, Puras, Castañeda, Gil (Mirapeix, 66'), De Vicente (Soberón, 64'), Hidalgo (Díaz, 58'), Quique, Jon ander, Álvaro Cejudo, Enzo 0 Calahorra Zabal, Cristian, Morgado, Barrio, duro, Cárdenas (Almagro, 46'), Rodrigo (Barrón, 72'), Parla, Ubis (Goñi, 58'), Gabri, Barcina goles 1.-0, Jon Ánder (12') 2-0, Cejudo, (43'). ·-0, Jon Ander (51'). 4-0, Quique,d e penalti (54'). 5-0, Jon Ánder, (74'). árbitro Martínez Santos, gallego. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Gil y Mirapeix, y al visitante Parla incidencias 6.260 espectadores en El Sardinero

Segunda de sufrimiento

Salir a la segunda mitad para remontarle dos goles al Rácing en El Sardinero requiere poner mucho encima del tablero. Y el Calahorra no tenía ayer triunfos. El Rácing siguió dominando, y además marcó relativamente pronto el tercero: en el 52, pérdida en la salida de balón, pelota que se va a la banda derecha (dónde si no) y balón para que marcara Jon Ander (quién si no).

El gol mató al Calahorra, y más cuando, cinco minutos más tarde, Barrio le hacía penalti a Cejudo, y Quique hacía el cuarto. Desde ahí, el partido estaba más que muerto. El Calahorra podía dominar algo, pero no llegó ni a estar cerca de marcar. El quinto llegó a la contra: Mario corre, Jon Ander dispara, Zabal se luce con un paradón inútil, Jon Ander remacha.

En fin, un partido que el Calahorra debe olvidar rápido. Ésta apenas es su liga, y toca volver a La Planilla a seguir trabajando.