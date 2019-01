CD CALAHORRA Carbón o regalos para cerrar la primera vuelta Los jugadores rojillos calientan en La Planilla. :: sergio martínez El Calahorra visita a la Gimnástica de Torrelavega con la necesidad de cerrar su bache de resultados El marcador dirimirá si los rojillos llegan al ecuador de la campaña en la mitad alta o en la baja SERGIO MARTÍNEZ Domingo, 6 enero 2019, 01:03

logroño. El día de Reyes puede llegar para el Calahorra cargado de regalos. Una victoria en Torrelavega ante la Gimnástica supondría una gran forma tanto de empezar el año y una nueva etapa en la que mirar hacia arriba como de cerrar la primera vuelta con números que cualquiera hubiese firmado hace unos meses. Pero también pueden llegar Sus Majestades con carbón para los rojillos. El bache de resultados por el que pasa el Calahorra convierte una derrota en inasumible. La situación no sería crítica, pero sí preocupante aunque las posiciones de descenso seguirían lejanas. En El Malecón el Calahorra decide si llega al ecuador entre los diez mejores del grupo o los diez últimos.

La Gimnástica de Torrelavega parece un rival propicio para terminar la primera vuelta con buenas sensaciones. Un equipo en promoción de descenso, con ocho puntos menos en la clasificación que el Calahorra. Sin embargo, no se le han dado en las fechas recientes especialmente bien a los rojillos medirse a rivales teóricamente inferiores, como se comprobó contra el Tudelano, la Cultural de Durango o el Real Unión. Es un buen momento para romper esa mala racha, apelando además a esa tendencia invertida en los últimos dos meses que ha convertido al Calahorra en un gran visitante, más fiable y solvente que en La Planilla, pese a que su última salida se saldó en Lezama con derrota.

El empate prenavideño ante el Tudelano dejó un mal sabor de boca. El Calahorra repitió errores conocidos y volvió a mostrarse débil en el aspecto defensivo y el mental. Son el equipo más goleado del grupo junto a la Cultural de Durango y el Amorebieta y el problema que arrastra genera mayor nerviosismo a los futbolistas rojillos. Es una cuestión colectiva, no sólo de la línea de cuatro de la zaga, tal y como recalcó Miguel Sola, que se encargó también de lanzar el viernes un mensaje de calma para no obsesionarse con eses objetivo de no encajar goles, que podría llegar a convertirse en algo contraproducente. Sin embargo, el lastre es obvio y el Calahorra necesita una mejora urgente en un apartado que está limitando su crecimiento en la clasificación y una regularidad de resultados que parece olvidada.

La visita a la Gimnástica supone una oportunidad de demostrar que este periodo navideño ha servido para evaluar los problemas del equipo y comenzar a corregirlos. Preparación no ha faltado, ya que los rojillos han tenido tres días más de entrenamiento que su rival, trabajando en la puesta a punto física y en cuestiones tácticas con las que reforzar los aspectos positivos del equipo, esa imagen que en muchos momentos el Calahorra ha mostrado, de equipo dominador y sólido capaz de plantar cara a cualquiera.

El Calahorra afronta una etapa de movimientos en su plantilla y Emilio Lozano, la primera novedad, podría debutar hoy. El mediocentro ha sido objeto de deseo durante varios años y finalmente lucirá la camiseta rojilla, quizá incluso como titular vista la confianza que todo el club ha puesto en él. Sin embargo, el riojano podría arrancar desde el banquillo, apostando en el mediocentro por la pareja más segura ahora del equipo, formada por Sergio Parla y Raúl Almagro. Pocas novedades se esperan en el once inicial, tanto porque ya parece consolidado a estas alturas de temporada como por las bajas en el equipo, los lesionados Cárdenas y Txomin Barcina.

Replicar ese dominio de las primeras partes ante el Real Unión y el Tudelano y olvidar lo que ocurrió tras el descanso, es el camino a seguir en El Malecón. Reforzar lo positivo, solucionar lo negativo. Precisamente la Gimnástica de Torrelavega es la cara opuesta al Calahorra, ya que es con diferencia el conjunto menos goleador del grupo. Por 28 tantos de los rojillos, el equipo cántabro sólo ha anotado 9, uno cada dos partidos. Una pobre estadística que compensan con una mejor disposición defensiva, ya que han encajado 18 goles y sólo cuatro equipos mejoran esa cifra: Mirandés, Bakaldo, Racing y UD Logroñés.

La Gimnástica de Torrelavega tendrá también mucho que decir ante los suyos después de despedir el año con una victoria ante el Sporting B que cortó su racha de cuatro derrotas consecutivas. Un bloque que busca la confirmación para salir del descenso mientras que al Calahorra espera un nuevo comienzo en un 2019 que tiene mucho que ofrecer. Tras poner sólidos cimientos, a los de Miguel Sola se les pide más. Han demostrado ser capaces de dar lo mejor, de competir en cualquier circunstancia, y en El Malecón deben regresar a su mejor versión. El Calahorra quiere festejar un día de ilusión y regalos.