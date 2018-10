CLUB DEPORTIVO CALAHORRA El capitán nunca falla Cristian se ejercita durante un entrenamiento. :: s.m. Cristian, el único calagurritano del equipo, ha participado en todos los partidos pese a haber dado este año el salto a Segunda B SERGIO MARTÍNEZ CALAHORRA. Jueves, 25 octubre 2018, 13:22

Cristian Fernández (Calahorra, 1992) es algo más que el capitán del Calahorra. Es parte de su esencia actual. Representa las últimas temporadas de Tercera, con tantas jornadas rutinarias e intentos por ascender de ilusiones rotas. Representa a la ciudad, como único calagurritano de la plantilla. Representa a la afición, con la que siempre ha mantenido una calurosa cercanía. Y representa, finalmente, el descubrimiento y la nueva ilusión de la Segunda B. Cristian no contaba con experiencia en la categoría, como sí el resto de sus compañeros, exceptuando los jugadores sub'23, pero no sólo ha demostrado estar a la altura, como el equipo, sino que es el único que ha disputado todos los partidos hasta el momento.

Cinco temporadas consecutivas acumula Cristian como futbolista del Calahorra, no siendo valorado habitualmente como una de las estrellas del equipo o de la Tercera riojana. En muchos jugadores, un trabajo discreto representa mucho y ese es su caso. Su crecimiento no deja lugar a la duda. Hace dos meses esperaba a debutar en Segunda B, y ahora se ha convertido en un fijo. En los nueve partidos de liga y los tres de Copa ha estado Cristian. «Sinceramente, no pensaba que iba a jugar todo hasta ahora. Intento ganarme participar cada partido y el míster está depositando confianza en mi», explica el capitán rojillo, que resume además las diferencias que ha encontrado en la nueva categoría: «Los equipos están más preparados, sobre todo físicamente, y los partidos son más igualados e intensos. Se nota un cambio grande».

Más El Calahorra encara su preparación de cara a El Sardinero

Cristian Fernández se ha hecho con el mando del centro de la zaga rojilla desde la primera jornada. Todos han cambiado; él no. Incluso en el único partido en el que no fue titular, ante el Oviedo B, entró en el segundo tiempo para fortalecer la defensa. Además, ha vuelto a hacer gala de su polivalencia, jugando como mediocentro, en Leioa, y en el lateral derecho en el final del partido ante el Izarra, una posición que no le es extraña: «En Tercera empecé jugando de lateral, aunque en los dos últimos años pase a la posición de central. Me estoy encontrando cada vez más cómodo ahí, con intención de seguir mejorando».

«Ser calagurritano y jugar en el Calahorra es un orgullo. No puedo pedir nada más»

En esos doce partidos han pasado muchas cosas y una de las más duras fue hace sólo una semana, cuando fue expulsado ante el Sant Andreu y el equipo terminó cayendo en la Copa del Rey: «Fue un día difícil. Sentí mucha rabia e impotencia de una expulsión en la que prácticamente ni le toco. Fue duro dejar a mi equipo con un menos en un partido que significaba tanto para el Calahorra y para la ciudad, y después ver a mis compañeros luchando hasta el final».

La valoración general, pese a ello, es positiva, y Cristian reconoce que «para nada esperábamos que a estas alturas estuviésemos sextos, aunque nuestro año es de mantener la categoría, con los pies en la tierra», recalcando el partido más reciente, ante el Izarra, de forma especial: «Nos ha servido de mucho. Teníamos que cambiar está dinámica negativa y después de la eliminación necesitábamos ganar para encontrarnos mejor».

Cristian es el futbolista que más temporadas acumula y puede presumir además de vestir los colores del equipo de su ciudad: «Ser calagurritano y jugar en el Calahorra es un orgullo muy grande. Encima, volver a Segunda B después de tantos años y estar jugando... no puedo pedir nada más». De niño vivió la época dorada del Calahorra en Segunda B y ahora puede volver a replicarla.

La travesía ha sido larga hasta llegar al momento actual, y Cristian concluye recordando todo lo que ha costado: «Los años de Tercera se me van a quedar marcados. Por ejemplo, las fases de ascenso fueron intensas, interesantes y nos quedamos cerca varias veces. Ha sido costoso ascender, hay que disfrutar de esto y mantener ahora la categoría».