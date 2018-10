CD CALAHORRA Dos caminos separados vuelven a cruzarse Luis Martínez de Quel salta de cabeza en el 'play off' de la temporada 2015/16 ante el San Fernando. :: justo rodríguez Luis Martínez de Quel, que militó en el Calahorra y estuvo a punto de regresar hace un año, se mide a los rojillos este domingo con el Arenas SERGIO MARTÍNEZ Logroño Jueves, 11 octubre 2018, 08:57

Los caminos de Luis Martínez de Quel y el Calahorra se cruzarán este domingo en Gobela. El central arnedano juega actualmente en el Arenas Club de Getxo y recibirá a un equipo en el que militó una intensa temporada y en el que podría haber estado ahora mismo en el caso de no haber surgido la oportunidad de regresar a Segunda B de la mano del Écija hace poco más de un año. El destino del fútbol es caprichoso, y el reencuentro, una oportunidad tanto para Luis como para el Calahorra.

El central de 24 años debutó en la categoría de bronce con la UD Logroñés y tras dos campañas en el Anguiano llegó al Calahorra en la temporada 2015/16. En ese curso liguero el equipo rojillo rozó con los dedos el ascenso en aquella recordada tanta de penaltis ante el Atlético Saguntino del 'play off'. «Eternamente estaré agradecido por esa temporada en la que estuve en el Calahorra, donde fui muy feliz. Le tengo un cariño muy especial y me siento muy querido allí», comenta Luis Martínez de Quel. Después, puso rumbo al Guadalajara, un equipo con altas aspiraciones, y regresó al Calahorra, al menos por unos días, en el verano del año 2017.

Martínez de Quel fue anunciado como jugador rojillo al mismo tiempo que Rodrigo, Adrien Goñi o el técnico Miguel Sola. Sin embargo, puso rumbo a Écija, equipo con el que descendió a Tercera. Casi al mismo tiempo, el Calahorra, con esa plantilla de la que llegó a formar parte durante unos días, subía a Segunda B. «Tanto en el fútbol como en la vida hay que tomar decisiones. Firmé con ilusión pero salió la opción de Segunda B y al intentar crecer profesionalmente me marché. Luego con el destino nunca se sabe. No me arrepiento», reconoce.

Luis Martínez de Quel, jugador del Arenas: «Firmé con el Calahorra con ilusión, pero salió la opción de ir a Segunda B. No me arrepiento»

El proyecto del Calahorra de la pasada temporada cumplió con las expectativas, y es que el defensa riojano reconoce que «no fue una sorpresa el año que hicieron, sabía que la Tercera se les quedaba pequeña». El club rojillo no falló en su reto de regresar a Segunda B, y ahora también está dando la talla, algo que Martínez de Quel también valora de forma positiva: «Empezaron espectacular y tienen un buen equipo que no tendrán problemas para cumplir el objetivo de la permanencia y me alegraré también enormemente si se clasifican para la siguiente toda de Copa del Rey».

La situación de Luis Martínez de Quel en el Arenas no está siendo sencilla, ya que apenas está contando en las alineaciones del club vizcaíno, disputando sólo 47 minutos hasta el momento. «No hace feliz a ningún jugador, pero hay que respetar a los compañeros y al entrenador y trabajar a tope porque hay otros por delante tuyo», apunta el central, que destaca por otra parte el nivel de su equipo, «con un proyecto ambicioso este año tanto en la parte deportiva como en la social». Gobela será el escenario de un reencuentro difícil de imaginar no hace demasiado tiempo.