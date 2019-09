El mismo camino a recorrer Márquez y Sergio Benito luchan por el balón en el entrenamiento del jueves. / Sergio Martínez El Calahorra aspira a ganar al Unionistas y repetir los 11 puntos que alcanzó la pasada campaña SERGIO MARTÍNEZ Logroño Domingo, 22 septiembre 2019, 09:15

La presente temporada está siendo para el Calahorra prácticamente un calco de la anterior, al menos en lo que a resultados respecta. Ocho puntos en las primeras cuatro jornadas sitúan a los rojillos en las posiciones de ascenso después de dos victorias y dos empates, exactamente como el curso pasado. Pero la buena racha duró una jornada más, llegó hasta la quinta, con esa recordada victoria ante la UD Logroñés de la que mañana se cumplirá un año. El Calahorra busca esta tarde llegar a esos 11 puntos que supusieron la cumbre, para lo cual deberá ganar al Unionistas de Salamanca (La Planilla, 18.00 horas), un equipo que la pasada semana sumó sus primeros puntos del campeonato.

Pese a seguir el mismo camino, las diferencias de este Calahorra con su versión pasada son notables. Este año Miguel Sola ha dado otra impronta a su equipo basada en ese mensaje que lanzó cuando arrancó la pretemporada. El Calahorra debía de construirse este año desde el trabajo defensivo para no repetir errores y la realidad está reflejando esa aspiración. El cuadro calagurritano es el menos goleado de todo el grupo, con sólo un tanto en contra, el que le marcó la UD Logroñés hace dos semanas en los primeros minutos del derbi. Errores que no se deben repetir y es que dejar la portería a cero resulta el punto de partido más sencillo hacia la victoria. En Burgos lo demostraron, consiguiendo tres puntos de esos que no se esperan y que saben mejor por la imagen mostrada ante un rival de entidad.

El Calahorra se está centrando en sus labores defensivas en este inicio de liga, pero también ha demostrado en ciertos momentos su capacidad para asumir el mando del partido y para mostrarse ofensivamente. Quizá el partido de esta tarde suponga la mejor oportunidad para que el Calahorra recuerde algo al del pasado año, dominador y atacante, aunque sin desguardar las espaldas. El Unionistas no ha comenzado de la mejor manera la temporada y se trata de un equipo al que le gusta el juego directo más que el control en el centro del campo. En esa lucha por la posesión volverá a ser clave la elección de Miguel Sola para la medular, pudiendo repetir con Cristian y Kamal como mediocentros y Parla enganchando por delante.

Miguel Sola no podrá contar con sus dos laterales izquierdos, Morgado y Arellano

En realidad, es posible que el Calahorra repita el once que ganó en Burgos, con Yasin en el lateral derecho y Márquez en el izquierdo. Miguel Sola tampoco podrá contar esta semana con sus dos laterales zurdos, Morgado y Arellano. Además, Gorka Alegría no se encuentra disponible, por lo que será el portero del filial Adriá Molluna el que se siente en el banquillo. Carralero, que sigue apurando sus plazos de recuperación, es otra de las bajas de una convocatoria justa de efectivos.

El Unionistas de Salamanca también jugará sus bazas en La Planilla después de dejar atrás su negativo inicio de liga, en el que no logró sumar en los tres primeros partidos. La victoria ante el Haro ha hecho ganar confianza a un equipo con una idea clara de juego orientado hacia sus dos puntas, rocoso y con peligro en la estrategia. De nada valdrá al Calahorra lo hecho hasta ahora si no da la talla en un partido en el que debe dar un paso al frente, asumir su favoritismo y lucirse para seguir la estela de su versión pasada. A partir de entonces podrán marcarse otras metas.