«Hemos cambiado para meter dos puntas y no desequilibramos» Mientras Roni se prepara para salir, Sergio Rodríguez indica que pasan a jugar con tres centrales. / f. díaz Sergio Rodríguez | Entrenador de la UD Logroñés El técnico reconoce que fue un partido «muy difícil» y que el gol le va a dar a Roni «vitalidad y moral» ELOY MADORRÁN Logroño Lunes, 7 octubre 2019, 08:48

Victoria por la mínima y tres puntos. Típico partido de Segunda B. Deberes hechos. «Los tres puntos son muy positivos para nosotros para seguir en esta dinámica de resultados. La dinámica de sacar los tres puntos, que éste es el cuarto partido consecutivo. Y positivo porque nos mantiene en la zona alta de la clasificación y eso es muy importante para nosotros». Con estas palabras resumía Sergio Rodríguez, técnico de la UD Logroñés, sus impresiones sobre la victoria.

El responsable blanquirrojo quiso remarcar la dureza del choque que acababa de ganar su equipo: «Ha sido un partido duro, difícil. No sé qué sensación ha dado desde fuera. Pero desde dentro, la sensación ha sido de partido difícil». «No me extraña nada -continuó- que Osasuna B hasta el momento haya ganado con mucha solvencia aquí (por Tajonar). Porque es un equipo duro, con recursos y mucha intensidad».

«Poco a poco logramos mantener la portería a cero y que el rival no nos genere muchas ocasiones»

El momento clave del partido de ayer en Tajonar llegó en la segunda parte cuando Sergio Rodríguez cambió el dibujo del equipo y pasó a jugar con tres centrales y dos delanteros. Con estas palabras lo argumentó en la sala de prensa: «Hemos cambiado no por meter tres atrás, sino por meter dos puntas y no desequilibrarnos. Pensábamos que por fuera podíamos estar con un jugador solo en cada lado y no desequilibrarnos en el centro para segundas jugadas. Y sobre todo, meter más peso arriba».

Portería a cero

De las conclusiones positivas que dejó el partido de ayer, una de las mejores es dejar la portería a cero: «En las primeras jornadas no conseguíamos mantener la portería a cero. No solo es mantener la portería a cero, es que el equipo contrario te genere pocas ocasiones. Y poco a poco lo estamos logrando».

Lo cierto es que la UD Logroñés ya se está pareciendo al equipo de la pasada campaña. Sobre todo en la oferta de recursos en cada partido, algo que su técnico destaca: «Creo que la versatilidad que tiene el equipo en adaptarse a diferentes formas de jugar es fundamental para este grupo, porque te vas a encontrar muchos tipos de juego. Es un arma buena que tenemos, pero hay que seguir mejorando porque hay aspectos y parcelas que mejorar. Y tener los pies en el suelo».

Gol y tres puntos. Clásico partido de la categoría. Y lo mejor para la UDL es que el goleador fue Roni, un delantero que hasta el momento no estaba viendo portería. Y eso, para un puntillero, es una tragedia. «Es muy importante que haya marcado Roni porque el delantero necesita el gol. Le va a dar a él vitalidad y moral, y al equipo nos ayuda mucho. No solo él, todos los jugadores que han salido han estado de diez, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Lo mejor de todo es que cada futbolista que sale se pone al servicio del equipo y así se consigue ser un equipo».

En cuanto a la ausencia de los aficionados blanquirrojos, Sergio Rodríguez fue claro: «Ojalá se normalice la situación que es un poco rara».