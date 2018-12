«Esto se cambia con defensas con carácter» Miguel Sola. / Sergio Martínez Miguel Sola | Entrenador del Calahorra El técnico asegura que, hasta ahora, los rojillos «han hecho fútbol para tener más puntos» SERGIO MARTÍNEZ Logroño Lunes, 24 diciembre 2018, 10:39

Miguel Sola, técnico del Calahorra, se mostraba notablemente dolido por el cambio de cara de su equipo en las dos partes del encuentro. De lo bueno a lo malo, pero sin caer nunca en el catastrofismo, como dejó claro.

- ¿Qué sensaciones le deja un partido de más a menos?

- Es más de lo mismo respecto al último día. Entonces también hicimos una buena primera parte, hemos vuelto a repetir, pero al primer revés que nos llevamos nos desdibujamos y desaparecemos un poco del campo. La verdad es que en el descanso hemos hecho hincapié para salir fuertes en los primeros minutos de la segunda mitad y hemos durado 45 segundos. No puede ser que un equipo que haga este fútbol encaje goles con tanta facilidad. El resultado viene un poco por ahí. Cuando recibimos el gol se crean inseguridades y no puedes volver a hacer el fútbol anterior. Pero un equipo que tiene el fútbol que hemos visto en la primera parte es increíble que no pueda ganar. Es una pena que seamos tan frágiles en la parte de atrás porque hay fútbol para poder hacer más cosas, pero en el momento en que encajas, prácticamente el equipo se desarbola. Es una pena pero debemos seguir trabajando y tratar de mejorar porque nos viene sucediendo en los últimos partidos.

- Se encajan goles con mucha facilidad...

- En la primera parte no nos han generado prácticamente nada. Pero cuando nos han hecho gol vienen los problemas. ¿Cómo se cambia? Se puede hacer de diferentes maneras, pero sobre todo teniendo defensas con carácter, personalidad, que se atrevan, contundentes y habrá que buscar esos defensas. Con los que tengamos, hay que sacar ese carácter.

- ¿Preocupa lograr sólo tres puntos de los últimos doce en casa?

- Es preocupante porque con el fútbol que hemos hecho, no te crees sólo sacar tres puntos. Porque hemos sido durante muchas fases superiores a los rivales, que con nada nos hacen goles. Y eso nos da rabia. Algo tenemos que cambiar.

- ¿Qué debe hacer el equipo en este parón navideño?

- Autocrítica. Hay que hacerla. Ya en el vestuario los jugadores se preguntaban cómo es posible salir así en la primera parte y luego hacer esa segunda mitad. Se dan cuenta de que al primer contratiempo nos venimos un poco abajo. Hay que corregirlo. Un equipo que juega al fútbol como jugamos en Bilbao, ante el Real Unión, en Barakaldo, Gijón... Ese fútbol, con solidez atrás nos tendría en otra posición mucho mejor. Tendremos que buscar las soluciones y trabajar para lograrlo.

- ¿Tanto ha cambiado?

- No vamos a pasar de ser la pera limonera a catastrofistas. Acabamos de ascender, somos el Calahorra, tenemos el presupuesto que tenemos... no hay que ser pesimista. Una cosa es que tengamos que trabajar y mejorar, pero no estamos en una situación crítica ni mala. Vamos a descansar unos días y retomaremos el trabajo y otra vez con ganas e ilusión para hacer buenos partidos y llevar al equipo donde todos creemos que debe estar. No podemos decir que todo está mal, porque en la primera parte todos habéis disfrutado, como yo. La segunda, no. No son todas cosas negativas. El equipo está en una zona templada pero queremos estar más arriba. Sin embargo, hay que saber lo que somos y dónde estamos. Visto lo visto, creo que el equipo ha hecho fútbol para tener más puntos. No estamos mal, pero nos hubiese gustado un poco mejor.