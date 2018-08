CD CALAHORRA El Calahorra olvida sus problemas de gol Eduardo Ubis, autor del segundo gol del domingo. :: s.m. La falta de puntería fue el principal problema de la pretemporada, pero ante el Amorebieta el equipo fue resolutivo y generó numerosas ocasiones SERGIO MARTÍNEZ Logroño Jueves, 30 agosto 2018, 09:54

La liga arrancaba con confianza por parte del Calahorra, pero no podían evitarse las dudas sobre un equipo nuevo en la categoría, que no había tenido una pretemporada brillante y que debía dejar atrás los exitosos últimos años para sufrir en Segunda B. Qué versión del Calahorra encontrar, era la incógnita a resolver ante el Amorebieta. No pudo despejarse de forma más positiva, e incluso uno de los grandes problemas de la pretemporada, la falta de gol del equipo, se olvidó rápidamente.

Doce minutos le costó al Calahorra abrir el marcador, algo que resultaba extremadamente complejo durante la preparación. Solamente en dos encuentros de los ocho de pretemporada el Calahorra fue lo suficientemente convincente en la faceta realizadora, ante la Real Sociedad C (4-0) y el Mendaviés (0-8), equipo de inferior categoría. En el resto, fue uno de los aspectos más negativos, lastrando sus resultados. Frente al Tudelano no logró marcar, mientras que los empates a un gol ante el Burgos y el Ebro pudieron caer del lado rojillo en caso de mostrar más acierto de cara a portería.

Tanto Miguel Sola como los jugadores rojillos estaban tranquilos en ese aspecto, y es que el Calahorra no materializaba pero sí dominaba y lograba crear ocasiones de peligro. Los goles ya llegarían y así fue. Rodrigo estrenó el tanteador ante el Amorebieta con una jugada desde la banda, y Eduardo Ubis marcó un gol de auténtico delantero en la segunda mitad. Además, y especialmente en el primer tiempo, el Calahorra llegó con mucha claridad y superioridad al área rival en numerosas ocasiones y con varios protagonistas, como Rodrigo, Morgado, Gabri, Goñi o Barcina. Variedad y efectividad para empezar sumando.