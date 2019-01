El Calahorra no cierra sus puertas a una quinta incorporación Miércoles, 16 enero 2019, 08:23

Numerosos movimientos está experimentando la plantilla rojilla en escasos días y estos podrían continuar. El Calahorra no cierra sus puertas a una quinta incorporación, manteniéndose atenta la dirección deportiva del equipo al mercado con la intención de reforzar aún más el equipo después de los cuatro fichajes realizados. Ese quinto hombre sería sub'23, por lo que no implicaría una baja más en la disciplina rojilla. Esa característica es fundamental para el Calahorra, que no desea desprenderse de más futbolistas pero sí incorporar a un joven jugador que aporte competencia y alternativas al equipo.