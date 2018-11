SEGUNDA DIVISIÓN B El Calahorra busca su victoria más urgente Gabri y Cárdenas pugnan por un balón.:: sergio martínez El equipo rojillo necesita reivindicarse ante el colista tras la goleada encajada en casa del líder SERGIO MARTÍNEZ Domingo, 4 noviembre 2018, 00:38

LOGROÑO. El Calahorra ha transitado las diez primeras jornadas del campeonato sin excesiva presión. Su sobresaliente inicio liguero permitió a los de Miguel Sola asumir tropiezos o partidos a un menor nivel. Para un equipo construido para luchar por la permanencia, estar en la mitad alta de la tabla daba una gran tranquilidad. Sin embargo, el crédito se agotó en Santander. El Calahorra ya está a la misma distancia del 'play off' que del descenso y recibió su más severo correctivo ante el Racing. No es una situación crítica, pero sí de cierta urgencia. Tras medirse al líder, el Calahorra recibe esta tarde en La Planilla a la Cultural de Durango, con la necesidad de vencer y olvidar los errores recientes en casa, el lugar donde mejor han respondido los de Miguel Sola.

La Planilla da seguridad al Calahorra. Es un equipo allí y otro como visitante, tal y como reflejan las sensaciones y los números y ha reconocido el entrenador rojillo. De los 14 puntos conseguidos hasta el momento, 12 han sido en el estadio calagurritano, donde el conjunto ha transmitido sensaciones de equipo grande, como se recuerda en partidos como el que le midió al Mirandés, precisamente el único que han perdido en La Planilla. Ésa es la imagen que deben dar en sus partidos como visitante. Pero esa es otra historia. Lo fundamental es replicarla semana tras semana en Calahorra, comenzando por esta tarde, un día que no da opción al tropiezo.

El partido de Santander dejó tocado al equipo. Era previsible perder en El Sardinero, pero no por un 5-0 en el que el Calahorra ofreció una imagen pobre. Un día para tener siempre presente, con el objetivo de no repetirlo, pero también para dejar atrás mirando al futuro. La mejor forma de hacerlo es vencer al colista. Un equipo en situación opuesta al Racing, pero ante el que no servirá salir relajado. Muchos son los que avisan del peligro de la Cultural de Durango, un equipo sólido y a la vez alegre, que busca tener el balón y tocar, que en muchas ocasiones se ha quedado cerca de puntuar. Precisamente ganó su primer partido la semana pasada frente al Sporting B, que llegaba en racha positiva. Abrir pronto el marcador y que el partido no se atasque parece fundamental para que el Calahorra enfile la victoria. No será la Cultural de Durango un rival sencillo para hacerle pagar los platos rotos de El Sardinero.

El Calahorra deberá mostrar una nueva imagen. Muchos jugadores han ido perdiendo también la confianza que ganaron en las jornadas iniciales y su desempeño en el equipo está más puesto en duda. En El Sardinero, Miguel Sola dispuso un equipo que parecía de garantías, visto lo visto en anteriores semanas, pero ante la Cultural de Durango se verán variaciones en el once en busca de un aire nuevo. Una de las principales dudas a resolver es quién ocupará el lateral derecho durante la lesión de Yasin, que estará cerca de un mes de baja. Cristian asumió esa responsabilidad en El Sardinero, desplazándose desde su habitual posición de central, mientras que Álvaro González es la opción que parece más natural.

Además de la del lateral derecho existen otras dudas en la alineación. En el mediocentro, Sergio Parla parece estar a punto pese a no haber entrenado el miércoles por dolores en el pie, mientras que su acompañante podría ser Almagro después de las últimas actuaciones de Cárdenas. Adrien Goñi es candidato a ser otra de las novedades en el once, aunque eso trasladaría a Gabri, que parece fijo, a la punta de ataque en detrimento de Ubis. También Goñi puede actuar en la banda, algo que dejaría en el banquillo a Barcina o incluso a Rodrigo.Fuera de la convocatoria se ha quedado, además de Yasin Iribarren, Alain Barrón por decisión técnica.

Un día para dejar atrás una semana complicada, en la que el Calahorra ha querido focalizarse en el encuentro de esta tarde. La Cultural de Durango parece un rival propicio para encontrar una victoria urgente, pero en un partido en el que no se admiten contemplaciones.