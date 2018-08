El Calahorra hace balance de una pretemporada de menos a más Los defensas Javi Duro, Cristian, Parla y Yasin han sido los jugadores con más minutos en un verano que deja tres victorias, tres empates y dos derrotas SERGIO MARTÍNEZ Logroño Lunes, 20 agosto 2018, 09:39

Después de muchos años, el Calahorra ha vuelto a experimentar lo que es una pretemporada como equipo de Segunda B. Una preparación ante un reto mayúsculo, de cara a una campaña que exigirá el máximo a un club acostumbrado, especialmente en los últimos años, a las victorias semana tras semana y los triunfos ligueros. Precisamente el mes de preparación ha dado una muestra de lo que podría ser la temporada, con resultados y partidos de todo tipo, pero cuyo resumen general es una pretemporada de menos a más.

Ocho han sido los amistosos que ha disputado el equipo de Miguel Sola desde que el 17 de julio se reencontrase con el césped en su primer entrenamiento. El balance definitivo es de tres victorias -River Ebro, Real Sociedad C y Mendaviés-, tres empates -Zaragoza B, Burgos y Ebro- y dos derrotas -Peña Sport y Tudelano-. Llama la atención que el equipo rojillo no ha sido capaz de superar a ninguno de los tres equipos de Segunda B a los que se ha enfrentado, aunque más allá del resultado, las sensaciones son positivas, especialmente las de la última semana.

Los peores momentos fueron las dos derrotas, la primera ante la Peña Sport, en un partido en el que los de Miguel Sola se mostraron especialmente frágiles en defensa, y la posterior frente al Tudelano, una prueba que no pudo superar ante un rival más inteligente y resolutivo. El mejor partido, vistas las exigencias y el momento en el que llegaba, fue el del sábado ante el Ebro, en el que el Calahorra dominó a un rival asentado en la categoría y sólo la falta de acierto evitó una merecida victoria. También brillaron los de Miguel Sola ante la Real Sociedad C, pero el equipo donostiarra no fue un rival de la entidad de los que se encontrará esta temporada el Calahorra.

Samuel Obeng, con seis tantos, ha sido el máximo realizador del equipo en esta pretemporada

El entrenador rojillo ha dado minutos a todos sus jugadores en esta pretemporada, pero algunos han gozado de una mayor confianza, especialmente en los últimos partidos, las pruebas más serias. El central y lateral izquierdo Javi Duro ha sido el futbolista con más participación, 506 minutos en 7 partidos, seguido por Cristian (481); Parla (469) y Yasin (443). Con los datos de la pretemporada, el equipo más utilizado del Calahorra está formado por Nacho Zabal en la portería; Yasin, Cristian, Barrio y Duro como defensas; Parla y Almagro en la medular; Gabri, Adrien Goñi y Rodrigo formando en la línea de mediapuntas; y Samuel Obeng en ataque. Un once a buen seguro similar al que se estrene el domingo ante el Amorebieta.

Precisamente el delantero Samuel Obeng ha sido el máximo realizador del equipo en estos ocho partidos con seis tantos. Dos goles han marcado Eduardo Ubis, Alain Barrón y Goñi, mientras que Auzmendi, Raúl, Barace y Gabri completan la lista con un tanto. Cifras de un intenso verano que ya queda atrás. Esta semana empieza lo serio.