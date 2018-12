CD CALAHORRA UN CALAHORRA AUTODESTRUCTIVO Rodrigo fue el primero en ser sustituido. :: s.m. Los rojillos empatan ante el Tudelano tras perder la ventaja, el juego y el carácter Tras una sobresaliente primera mitad, el equipo riojano concedió un gol después del descanso que le hizo desaparecer SERGIO MARTÍNEZ Sábado, 29 diciembre 2018, 23:19

calahorra. La historia se repitió en La Planilla. Una vez más. Y ya son demasiadas. El Calahorra fue uno en la primera mitad y otro en la segunda. Jekyll y Hyde. Del brillo a las tinieblas. Un equipo reincidente en cometer los mismos errores para autodestruirse incluso en las situaciones más favorables. De una primera parte de dominio absoluto y gran fútbol a una segunda de inexplicable desconexión y falta de actitud. El Tudelano logró un empate en La Planilla imposible antes del descanso e incluso escaso después del mismo, preguntándose si ese Calahorra del primer tiempo se había quedado encerrado en el vestuario.

Cinco saques de esquina en los primeros once minutos sobre el área visitante fueron un buen ejemplo de lo que significaron los primeros cuarenta y cinco minutos. El Calahorra salió al campo decidido a superar a un rival que nunca se puede dar por vencido pero que llegaba plagado de bajas y buscando soluciones imaginativas para que no se notasen. Al Tudelano la fortuna le es esquiva y en el minuto 2, Iñaki Jiménez, exjugador del Calahorra, tuvo que dejar el campo por un golpe en la cabeza.

Calahorra Nacho Zabal, Yasin, Barrio, Javi Duro (Barrón, m. 75), Morgado, Azumendi, Parla, Goñi, Rodrigo (Barcina, m. 69, (Barace, m. 78)), Samuel y Eduardo Ubis. Tudelano Pagola, Iñaki (Pope, m 7 (Delgado, m. 87)), Unai, Lalaguna, Royo, Navarro (Ion Vélez, m. 65), Lázaro, Bravo, Adán, Soto y Tony. Goles 1-0,m . 39. Samuel; 1-1, m. 46. Navarro. Árbitro Etayo Herrera, asistido por Conde Pérez y Pérez Balbao (Comité Vasco). Mostró cartulina amarilla al local Alain Barrón y al visitante Bravo. Incidencias Cerca de un millar de espectadores en La Planilla. La Peña Crianza Rojilla finalizó su recogida de alimentos para la a favor de las Conferencias de San Vicente de Paul. Otro sistema Miguel Sola planteó un nuevo esquema con dos mediocentros y dos puntas, que funcionó con el balón.

Los navarros no parecían un equipo temible, encerrado en su campo achicando balones con una intensa defensa de cinco que impedía al Calahorra generar demasiadas ocasiones de peligro pese a su dominio absoluto. Parla y Goñi dirigían. Disfrutaban. Yasin y Morgado parecían extremos, llegando una y otra vez a la altura del área visitante. Samuel se movía buscando el balón y la oportunidad en su mejor tarde como rojillo, dando argumentos para seguir confiando en él, pese a que sus anteriores actuaciones no habían dado muchos en su favor. Miguel Sola apostó por un clásico 4-4-2, una variante más, y el sistema funcionaba como un reloj. El único susto se lo llevó el Calahorra al cuarto de hora, en un balón que pilló desprevenido a Morgado y Adán disparo desde lejos aprovechando la alocada salida de Zabal. «Otra vez, otro gol», pensaban muchos mientras el balón se acercaba la portería, pero se fue rozando el palo.

El Calahorra no logró superar el gol en contra y el Tudelano generó varias ocasiones claras

No se acercó más el Tudelano, mientras que el Calahorra acumulaba llegadas. Pese a todo, le faltaba algo más a los rojillos, mayor imaginación en el último pase y la encontró Sergio Parla con una gran asistencia a Samuel, que cogió desprevenida a la defensa navarra y resolvió con un disparo cruzado con rebote incluido que abrió el tanteador. El Calahorra lograba ese merecido rédito para encarar el segundo tiempo de otra forma.

Punto y aparte. Los rojillos se fueron siendo un equipo al descanso y salieron como su copia barata. El Tudelano debía ofrecer algo más, era de esperar que saltase en el segundo tiempo con mayor intensidad en busca al menos de plantar batalla. El Calahorra lo esperaba. Ante esa situación, la lección parece sencilla y clara, pero en un minuto, todo se desmoronó. Un centro desde la banda derecha demasiado cómodo encontraba en el área rojilla a Tony y Navarro solos en disposición de rematar. Lo hizo el último con un cabezazo que sirvió para empatar el marcador y dar inicio a un nuevo partido.

Los fantasmas volvían a aparecer y el Calahorra, en vez de mostrar actitud para superar la situación, se hundía en su desgracia. El botón rojo de la autodestrucción lucía intermitente. No logró superar el gol en contra, en unos minutos posteriores desastrosos en los que el Tudelano, con muy poco, generó varias ocasiones claras para ponerse por delante. Zabal salvó un remate de Navarro tras un despeje de cabeza hacia atrás de Morgado, mientras que Tony, que ganó su posición superando con facilidad pasmosa a los centrales rojillos, remató antes desviado un centro desde la banda derecha. Por fortuna, el marcador no se movió.

Una sobresaliente acción por la banda de Samuel despertó a La Planilla, terminando con un centro raso que Ubis no logró rematar, pidiendo penalti. Algunos jugadores y parte la grada pagaron su frustración con el colegiado. No era el culpable de la situación. El Calahorra se sacudió la presión visitante e intentó dar la vuelta a un partido abocado al fracaso. La nula capacidad de creación e imaginación contrastó con ese primer tiempo de toque y movilidad. La única ocasión de peligro fue un saque de esquina que la zaga local sacó bajo palos tras un cabezazo de Parla dirigido a la escuadra. Nada más. El Tudelano incluso asedió en los minutos finales a un Calahorra fuera de sitio. La Planilla parece territorio extraño y el equipo no da argumentos para creer en él. Necesita soluciones.

