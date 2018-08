CLUB DEPORTIVO CALAHORRA El Calahorra afronta otra prueba Tras medirse a la Real Sociedad C (imagen), el Calahorra juega de nuevo hoy en La Planilla contra el Zaragoza B. :: sergio martínez Los riojabajeños se citan hoy en La Planilla con el Zaragoza B (19.00 horas) I. G. Domingo, 5 agosto 2018, 00:14

logroño. Las semanas van pasando y el Calahorra va afinando su puesta a punto. Los riojabajeños alternan entrenamientos con partidos y hoy les llega el momento de pisar el césped de La Planilla para medirse con el Zaragoza B a partir de las 19.00 horas.

Será el de esta tarde el cuarto amistoso de la pretemporada para los calagurritanos. De momento, el bloque de Miguel Sola acumula dos victorias (frente al River Ebro y ante la Real Sociedad C) y una derrota (contra la Peña Sport). El bagaje no es malo, pero el entrenador de los rojillos no otorga importancia a los resultados en esta fase de la preparación. «Estos partidos vienen bien para ver cómo, poco a poco, se va conjuntando el equipo y para que los nuevos jugadores vayan acoplándose a él», expone el dueño del banquillo riojano.

Sola, además, espera que conforme estos encuentros se vayan sucediendo, el nivel de la plantilla vaya creciendo. «En los primeros duelos estábamos con mucha carga de trabajo, pero con el paso de los días creo que se podrá ver algo más», opina. Un punto a favor de los riojabajeños es la permanencia de buena parte de los jugadores que consiguieron el ascenso a Segunda División B la pasada campaña. Ellos, por lo tanto, ya están adaptados al método de trabajo de Sola, aunque la exigencia en Segunda B será mayor.

La de hoy será también una nueva oportunidad para ver al bloque en La Planilla, después de la goleada cosechada frente a la Real Sociedad C. «Intentaremos que los seguidores se vayan aficionando al equipo», cuenta Sola. Será de igual manera una buena ocasión para ver las evoluciones de Samuel Obeng. El delantero sigue a prueba intentando hacerse con un hueco en la plantilla del Calahorra. «Para él todos los partidos son importantes, incluso más que para el resto de sus compañeros», reconoce el entrenador de los riojanos. «De cualquier manera, creo que hay que esperar para verlo contra equipos de nuestra misma categoría», apostilla. Esos enfrentamientos llegarán a partir del próximo miércoles, cuando los rojillos se vean las caras con el Tudelano. El Burgos y el Ebro, también de Segunda B, completarán la pretemporada de los de La Planilla.

Recién descendido

Si el Calahorra cambió el curso pasado la Tercera División por la Segunda B, el filial del Zaragoza hizo el camino contrario. Los aragoneses completaron un flojísimo ejercicio que les abocó al descenso. Sin embargo, es de esperar que hoy se erija como un rival complicado para el Calahorra. «No va a ser sencillo porque es un equipo que está bien dotado técnicamente y que seguramente se encuentre más avanzado que nosotros en la preparación física», cuenta Sola.

Se prevé, por lo tanto, que la de esta tarde sea una buena prueba para comprobar en qué estado se encuentra la plantilla del Calahorra en la actualidad. Sola, mientras, lo utilizará para seguir perfilando conceptos. La pretemporada sigue avanzando y la mente ya está puesta en el fin de semana del 26 de agosto. Entonces llegará el momento de la verdad.