SEGUNDA DIVISIÓN B El Calahorra afronta ante el River su primera prueba El complejo deportivo de San Emeterio de Calahorra acogerá el partido. :: s.m. El principal interés del amistoso es ver el estreno de los recientes fichajes rojillos SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Miércoles, 25 julio 2018, 00:09

El Calahorra se vuelve a vestir hoy de corto. Después de iniciar sus entrenamientos hace una semana, el equipo estrena el periodo de partidos amistosos esta tarde a las 19.30 horas en el campo del complejo de San Emeterio de Calahorra ante el River Ebro, con entrada gratuita. Un día para ver el estreno de los nuevos fichajes y para comprobar cómo empiezan a encajar las piezas del nuevo proyecto calagurritano.

La expectación es alta por ver la primera prueba del Calahorra como equipo de Segunda B. Es cierto que es un partido amistoso, tras sólo seis entrenamientos y que no se podrán sacar grandes conclusiones de él, pero ya podrá atisbarse algunas pinceladas sobre qué tipo de equipo quiere Miguel Sola y qué pueden ofrecer los nuevos jugadores rojillos. No se espera que el Calahorra cambie demasiado su cara con respecto a la semana pasada, al menos así lo anunció Miguel Sola al inicio de la pretemporada. Será un nuevo Calahorra, pero muy reconocible.

Diez son los futbolistas que podrán estrenarse esta tarde con el Calahorra, que de momento tiene cerrada su plantilla, los sénior Nacho Zabal, Javi Barrio, Alberto Morgado, Txomin Barcina, Eduardo Ubis y Gabri Ortega, los Sub'23 Álvaro González, Auzmendi y Cárdenas, y Samuel Obeng, que se encuentra a prueba. Precisamente será el partido un buen momento para que el delantero pueda reivindicarse y seguir convenciendo a Miguel Sola para quedarse en el equipo. Obeng estará en el equipo hasta el 8 de agosto, día en el que se decidirá su situación definitiva.

Los aficionados calagurritanos ya piensan en cuál será el primer once que vean de su equipo en esta temporada. Un equipo titular del Calahorra a día de hoy podría formar con Nacho Zabal en la portería; Yasin, Javi Barrio, Javi Duro y Alberto Morgado como defensas: Barace y Almagro en el mediocentro; los mediapuntas Barcina, Goñi y Rodrigo; y Eduardo Ubis arriba como referente ofensivo. Hoy no es un día para pensar en once titular sino para rodarse y dar minutos a todos.

El Calahorra tiene mucho que ofrecer y el River Ebro, un equipo vecino, es un buen primer rival para hacerlo. El conjunto rinconero ha formado un equipo sólido para hacer frente a la nueva temporada, con fichajes importantes como Guti, Albert, Alberto Niño o Yerai. También es un día para que el River muestre su nueva imagen y exija al Calahorra. El equipo rojillo sigue dando pasos en esta nueva etapa. Hoy, las primeras impresiones.