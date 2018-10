Miguel Sola compareció el miércoles después de la eliminación copera visiblemente afectado. No era para menos. Ahora, el técnico rojillo solamente piensa en el partido de esta tarde, declarando la importancia del choque para cortar la mala racha y afrontar una nueva dinámica de resultados, asumiendo el cansancio físico acumulado por los jugadores en esta intensa semana.

«Volvemos a la liga en un partido comprometido por las circunstancias. Un partido en principio de nuestra liga, ante un rival con los mismos puntos que nosotros y necesitamos sumar de tres en tres porque llevamos una racha que, aunque siempre hemos competido, no hemos sacado puntos», declaraba Miguel Sola en la previa del partido, incidiendo en ese mensaje clave: «Este partido es fundamental para nosotros».

En una semana el equipo ha tenido que enfrentarse a dos complicados partidos, intensos y emocionales. Dos duras derrotas con desgaste acumulado, como reconocía Miguel Sola: «No hay que engañarse. Venimos de dos partidos muy competidos y de alta exigencia, en un terreno al que no estamos habituado. El desgaste es más físico que mental. El miércoles vimos que teníamos sólo tres días con viaje incluido y de principio el equipo no estaba. No tenemos esa chispa necesaria para salir al inicio. Hay un día más de descanso en esta ocasión y esperemos que nos de más consistencia».

Xxx xxx xxx xxx

Sola repitió el mensaje de apoyo a la afición, que siempre ha reconocido, sería más importante que nunca en los días malos: «Será el tercer partido en siete días y vamos a necesitar el ánimo desde la grada y a ver si entre todos sumamos tres puntos que son vitales».

Por último, el técnico rojillo analizó a un rival que llega en una situación similar al Calahorra: «El Izarra es un equipo con nuestros mismos objetivos y estamos empatados en una zona cómoda. Ellos han jugado todos sus partidos en hierba artificial, algo que quizá ha facilitado su labor, por lo que es el primer partido que juegan en césped natural y veremos como responden».