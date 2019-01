«Busco que los que tenga al lado en el campo se sientan cómodos y crezcan conmigo» Jon Echaide. :: s.m. Jon Echaide Defensa del Calahorra S.M. CALAHORRA. Jueves, 17 enero 2019, 20:49

El lunes comenzó a entrenarse Jon Echaide, uno de los fichajes más esperados del Calahorra después de unas largas negociaciones. El mismo reconocía ayer en su presentación que el club riojano «fue el primero que se puso en contacto», algo que agradeció después de media temporada complicada en el Ontinyent, donde no estaba contando con minutos y sumaba a esa situación deportiva los problemas de pagos en el equipo.

Precisamente Echaide es un jugador acostumbrado a participar en todos los equipos que ha estado, por lo que la situación de este curso era atípica, tal y como comentó ayer: «Este año me estaba costando y era una situación complicada porque yo me sentía bien, físicamente y entrenando, y no llegaba a entenderlo. A veces pasan estas cosas y lo mejor es buscar soluciones y yo creo que esta es muy buena».

El defensa navarro comentó conocer ya al Calahorra, tanto por la cercanía a Pamplona, como por haber coincidido con algún jugador rojillo previamente o por la información recibida en estas semanas. «Se que el equipo juega bien, que tiene jugadores a los que le gusta tratar el balón y para mi eso es muy importante. Si tienes el balón el rival no te puede atacar y si cuidas bien eso lo demás va llegando», apuntó.

Finalmente, se definió destacando entre sus características ser «un compañero que ayuda, buscando que los que tenga al lado en el campo se sientan cómodos y ellos crezcan conmigo».