«Buscábamos ganar y confirmarnos como un equipo que puede pelear» El preparador rojillo ataja cualquier brote de optimismo excesivo y recuerda que sólo se ha jugado el primer partido Miguel Sola Entrenador del CD Calahorra S. MARTÍNEZ CALAHORRA. Lunes, 3 septiembre 2018, 00:17

Miguel Sola ha vivido muchas batallas en el mundo del fútbol, como jugador y como entrenador. Ahora ve el fútbol con la calma que le da la experiencia, pero con la tensión que genera un banquillo de Segunda División B. El técnico valoró el triunfo en el primer partido de la temporada y los tres puntos cosechados, pero no fue más allá esos noventa minutos. Recordó que hoy mismo comienza otra semana que concluirá en Lejona. «Mirar ahora la clasificación sería casi de tontos», apunto.

- Comenzar con una victoria, ¿es un bombazo?

- Creo que sí, porque nosotros buscábamos nuestra primera victoria en casa y confirmarnos como un equipo que puede pelear con cualquier conjunto de esta categoría. Quizá debimos lograr el segundo gol antes, pero hay que tener en cuenta que el adversario también juega.

- La clasificación es anecdótica en este momento, pero han sumado tres puntos y son colíderes.

- Son tres puntos importantes. Acabamos de empezar y no hay que mirar más allá, porque sería absurdo. Ahora vamos a disfrutar de este triunfo, pero mañana hay que comenzar a preparar el encuentro de Lejona con la idea de volver a ganar. Mirar ahora la clasificación sería casi de tontos.

- Uno mira el campo y daba gusto verlo.

- La verdad es que sí, porque la afición siempre está ahí y en el segundo periodo su apoyo ha sido importante porque estábamos sufriendo. Es importante que el equipo sepa sufrir. Estoy contento con el público porque nos ha llevado en volandas.

- ¿Ha respondido su equipo a todo el trabajo realizado durante la temporada?

- Ha respondido y la imagen que ha dado no puede ser mejor. Hay que ser optimistas, pero no más allá de este partido. Hemos trabajado mucho, pero en el fútbol hay que tener en cuenta al rival y no siempre es fácil. Creo que podemos mejorar. Me ha gustado la primera mitad que hemos completado, aunque en la segunda hemos perdido un poco el balón porque creo que estábamos cansados. El esfuerzo que había que hacer era grande, porque el calor era importante.

- Tres puntos como dice muy importantes, pero sin despegar los pies del suelo.

- Acabamos de empezar, pero es el primer encuentro. No podemos quedarnos a mirar la clasificación o pensar en esta victoria. Llega otro encuentro.

- Antes ha hablado de ese segundo gol, de haberlo logrado antes para evitar tanto sufrimiento. Llegó desde el banquillo.

- A veces aciertas con los cambios y otras no. Para eso están. Eduardo Ubis estaba muy motivado ante la idea de jugar este compromiso y la verdad es que lo he tenido que frenar un poco a lo largo de la semana. Ha salido en el momento justo y Ubis suele fallar poco cuento tiene ocasiones.