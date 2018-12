La UDL busca una semana más en el cielo Rubén Martínez intenta controlar el balón ante la llegada de Arnedo. :: jonathan herreros Los riojanos reciben a una irregular Real Sociedad B con la obligación de ganar para seguir entre los elegidosEl cuadro logroñés repite en Las Gaunas con la novedad de Ali Radjel, mediapunta del filial, en la citación y la presencia casi segura de ver a Vitoria en el once JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Domingo, 2 diciembre 2018, 01:18

logroño. Los partidos contra la Real Sociedad B han superado en los últimos años el calificativo de importantes, etiqueta que se cuelga a todos y cada uno de los compromisos que la UD Logroñés y todos los equipos afrontan. Importantes y difíciles, para darles mayor empaque. El filial 'txuri urdin' visita esta tarde Las Gaunas (17.00) y, como no podía ser menos, protagonizará un partido importante para el cuadro que entrena Sergio Rodríguez.

La Real B fue el adversario con el que se dio a conocer el técnico logroñés en Las Gaunas en noviembre del 2016. Fue el segundo y último encuentro de su primera etapa de aquella temporada. Empate sin goles. Partido, sin duda, importante. Meses después, en Zubieta, la UDL ganaba 0-2 en otro partido importante, porque entonces peleaba por la permanencia.

Como es lógico, los dos enfrentamientos de la pasada campaña también fueron importantes. El primero, en Las Gaunas, lo era porque los riojanos intentaban superar definitivamente un mes de octubre horrible. Venció por 3-1. Pero mucho más importante era el que se jugó el 18 de marzo pasado. La UDL aspiraba a mantenerse en la lucha por entrar en 'play off'. Perdió 2-0, acabó con nueve jugadores sobre el césped y, sobre todo, con la lesión de Rayco García. Encuentro aquel tan importante en los puntos como en las consecuencias. Adiós definitivo a la lucha por la fase de ascenso.

Así, el partido de esta tarde también es importante. Lo es por muchos argumentos. La UDL quiere seguir en la cuarta plaza, como mínimo, después de haber visitado el infierno y ascendido al cielo en nueve semanas. Pretende, además, no salirse de la dinámica de la que estuvo a punto de descarrilar en Lejona. Y, por supuesto, quiere cerrar esta serie de dos encuentros consecutivos en Las Gaunas con el mejor recuerdo posible para la grada: seis de seis. Luego llegará Miranda de Ebro. Otra historia, aunque el club trabaja ya en ella y organiza viaje a Anduva con el reto de hacer bueno el famoso lema de los '1.000 de Anduva'. Desde hoy se pueden reservar las plazas.

Si algo han aprendido los blanquirrojos esta campaña es a salvar obstáculos. Afrontan el duelo con dos bajas muy sensibles como son las de Lander Olaetxea y Marcos André. Sergio Rodríguez apela al mérito del equipo para dejar las invidualidades en segundo plano. «Tenemos jugadores suficientes», dice. La lógica señala que Andy Rodríguez y Ander Vitoria se sumarán a un once que no variará mucho respecto al de hace siete días. César Remón entra en la lista tras tres encuentros ausente de ella por lesión. Sí que puede variar algo más el juego local, porque Ander Vitoria necesita el gol para espantar fantasmas y para marcar demanda balones al área, algo que no es habitual en este conjunto. Balones desde el lateral. En principio, el delantero vizcaíno será el eje ofensivo, aunque Rodríguez haya ascendido al joven Ali Radjel a la competencia en el fútbol ofensivo.

La UD Logroñés apelará también a la filosofía defensiva para reforzar el pensamiento único: ganar. La Real encaja muchos goles, pero también marca. Dieciséis en ambos casos. El temor blanquirrojo es que despierte el filial donostiarra. Su rendimiento es llamativo por sus carencias, cuando el año pasado era su fútbol un rodillo sobre el césped.

Cinco semanas acumula el once de Imanol Alguacil sin conocer la victoria. En las tres últimas, ha perdido. Mal momento, aunque no le resta peligrosidad. Calidad tiene, sólo necesita la chispa para que su mecha prenda y todo cambie. La UD Logroñés no tiene la intención de encenderla.