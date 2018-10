UD LOGROÑÉS La UDL busca lateral izquierdo Izquierda. Javier Flaño golpea el balón en presencia de Ander Vitoria, César Remón y José Viguera, jugador del filial. :: justo rodríguez Cuatro jugadores han ocupado esa posición en siete partidos; sin Paredes, las alternativas son varias JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Jueves, 11 octubre 2018, 17:41

Qué hacer en el lateral izquierdo de la UD Logroñés: Seguramente, Sergio Rodríguez es quien más cerca está de la respuesta. El técnico ha perdido en siete días a tres futbolistas importantes y al menos durante estas tres semanas más próximas deberá reajustar sus efectivos para dar una solución al agujero creado por la lesión de Jaime Paredes, sobre todo, y de Miguel Santos, que se había erigido en la última alternativa, aunque no la única.

Tanto Paredes como Santos han sido habituales en los esquemas de Sergio Rodríguez desde que se hizo cargo del equipo. Y también a lo largo de los siete partidos disputados, aunque el madrileño se ha perdido tres por una lesión muscular. Las alternativas a estos dos hombres pasan por el fútbol de Juan Iglesias y de Javier Flaño, aunque no son las únicas variantes que el preparador podría utilizar.

Flaño y Paredes fueron titulares en Durango, en el primer partido de liga. Y repitieron en el segundo, contra el Barakaldo, hasta que Santos suplió al navarro en los últimos minutos. Sin embargo, ese dúo por las bandas se rompió y Rodríguez improvisó una nueva pareja. Santos por la derecha e Iglesias por la izquierda. Esta última decisión obedecía a la lesión de Paredes. Por esa puerta se coló el lateral vallisoletano, aunque salió por ella siete días después. Flaño regresaba al once, pero para jugar frente al Sporting y por la banda izquierda. Santos se quedaba con el lateral derecho. Aquella cuarta jornada no sólo trajo consigo la derrota, sino también el peor partido de la UD Logroñés hasta aquel momento. Y hasta ahora.

Paredes, Flaño, Iglesias y Santos se han repartido los minutos en el lateral en este inicio de Liga

Santos repitió contra el Calahorra. Iglesias suplió a Flaño. Mientras que en el lateral derecho se empezaba a ver algo de continuidad, engañosa por otro lado, en el izquierdo había jugado tres jugadores diferentes en cinco jornadas. Salvo Sergio Reguilón, Jaime Paredes no ha tenido competencia en ese lateral.

La visita del Real Unión trajo consigo una revolución en el once y, posiblemente, la alineación de sus dos laterales más ofensivos: Iglesias, por la derecha; Paredes, por la izquierda. Llegada por los dos carriles. Sin embargo, la victoria sobre el conjunto irundarra se vio empañada por la lesión de Rayco García, primero, y sobre todo por la de Paredes, tres días después. La semana se cerraba con el percance muscular de Santos en Lezama. Frente al Athletic se produjo una variante más, la inclusión del zamorano en el lateral izquierdo por primera vez en la temporada. Cuatro jugadores en siete jornadas de Liga. Santos se rompió tras una incursión por su banda. Rotura muscular en el femoral. Regresar ante el Amorebieta, el 28 de octubre, sería una buena noticia.

A la solución más lógica, a tenor del historial, de solventar el problema ubicando a Juan Iglesias por banda derecha y a Javier Flaño, por la izquierda, se suman otras opciones posibles, pero menos reales. Sergio Rodríguez podía retrasar a Víctor López al lateral derecho y colocar a Iglesias en el izquierdo. Dos hombres de pensamiento ofensivo. Sin embargo, y a pesar de que el Alavés considera al riojano lateral, Sergio Rodríguez siempre ha entendido que era extremo e incluso delantero. Esta maniobra desmontaría la descarada banda derecha que se ha visto frente a Real Unión y Athletic. Si Víctor retrasara su posición, Borja Sánchez completaría, presumiblemente, el carril derecho.

Otra opción es mantener a los dos jóvenes en la banda derecha, que ha logrado desahogar y dar salida al equipo, y seguir confiando en Javier Flaño. En Lezama sufrió mucho, pero experiencia tiene para jugar en esa posición. Quizá sobra tensión o nervios. También podría reconvertir, sobre todo en Las Gaunas, a Rubén Martínez para ese lateral. No son desconocidos esos metros para él. Viene jugando en el centro del campo, pero por su vía natural, la izquierda, a diferencia del pasado año. Con él retrasado, la UDL ganaría en capacidad ofensiva, salida y más opciones de ataque, que es lo que da a este equipo Jaime Paredes. Y por delante de él puede jugar Antonio Asencio, Ñoño, que protagoniza un irregular comienzo de temporada.

Aún queda una tercera vía: recurrir al filial. Sin duda alguna, la más remota. Casi imposible, pero Sergio Rodríguez ha demostrado que no tiene ningún problema en girar la cabeza hacia la cantera. No dudó en colocar a Álvaro Arnedo en el once titular en Lezama hace más de un año, en el primer partido de Liga y tampoco ha dudado ahora en ascender a Iglesias, en unirlo a Víctor López y en dar salida a Pablo Bobadilla en el centro de la defensa.

En este caso, el elegido sería Eduardo Medrano, que ya hizo la pretemporada con el primer equipo la pasada campaña. Lateral ofensivo, que le gusta pisar área, y que, por ejemplo, marcó frente al Pradejón, en uno de los últimos partidos de la UDL en el Mundial'82. Ahora bien, es la opción menos real de todas. De hecho, ayer no se ejercitó con el primer equipo y el lateral lo ocupó en los diferentes ejercicios Adri Gómez.