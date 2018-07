«Es bueno estar ilusionado, pero luego habrá que demostrar ese favoritismo en el terreno de juego» Javier Flaño, ayer durante su presentación oficial. :: juan marín El defensa se muestra «agradecido» por la confianza depositada en él y reconoce que el vestuario «también está ilusionado», como la afición Javier Flaño Defensa de la UD Logroñés ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Lunes, 23 julio 2018, 23:29

Si la Unión Deportiva Logroñés ha apostado esta temporada por un perfil de jugadores con experiencia y muchos partidos en la categoría, el fichaje de Javier Flaño (Pamplona, 19/08/1984) es el mayor exponente. El navarro ha jugado cinco temporadas en Primera División -incluyendo la ronda previa de la Liga de Campeones- con el Osasuna de su vida y, en total, acumula 400 partidos como profesional. El defensa puede emplearse por las dos bandas incluso, si es necesario, jugar como central.

- ¿Cómo llega un jugador de su experiencia a sumarse al proyecto de la UD Logroñés?

Fecha nacimiento 19/08/1984. uLugar Pamplona. uAltura/peso 1,77 metros /68 kilos. uPosición Defensa. uTrayectoria Osasuna B (2001/05), Osasuna (05/09), Numancia (09/11), Elche (11/13), Mirandés (13/14) y Osasuna (14/18).

- En primer lugar llego agradecido al Logroñés. Y en especial a Carlos (Lasheras) al que ya conocía de la época del Mirandés. Y al cuerpo técnico. Estoy agradecido por su confianza y espero devolverla en el terreno de juego con un buen rendimiento.

- ¿Y cómo afronta esta etapa un jugador de su dilatada experiencia en diferentes categorías?

- Con mucha ilusión. Soy una persona que le gusta comprometerse con las cosas que hace, con los proyectos que tengo por delante. El proyecto que tiene la Unión Deportiva Logroñés me parece muy interesante. Un club con potencial, Logroño es una ciudad de fútbol... Me encantaría ayudar al Logroñés a crecer y a dar ese pasito para conseguir los objetivos.

- ¿Llega a Logroño en busca de los minutos de juego que no tuvo en los dos últimos años en Osasuna?

- Sí. Es cierto que las dos últimas temporadas, una por una lesión y otra por temas deportivos, no tuve los minutos que me hubiera gustado. Espero ganar la confianza del cuerpo técnico y de los compañeros y poco a poco me gustaría jugar los máximos minutos posibles.

- La plantilla que está confeccionando la UD Logroñés está generando muchas expectativas. Las renovaciones y las nuevas incorporaciones han formado un grupo muy interesante. ¿Qué opinión le merece a usted que ha conocido muchas plantillas en diferentes categorías del fútbol profesional?

- Lo más importante es que creo que se están haciendo las cosas muy bien. Hay una buena base de equipo, con una plantilla competitiva. Pero luego será el verde el que decida y el que diga si realmente el rendimiento está a la altura de lo que se espera.

- Desde luego entre la afición hay mucha ilusión con el equipo. ¿Dentro del vestuario se percibe la misma sensación?

- Es bueno que la gente esté ilusionada. Nosotros, dentro del vestuario, también lo estamos, junto al cuerpo técnico. Es bueno tener esa ilusión, pero luego habrá que demostrar esa favoritismo sobre el terreno de juego. Como siempre habrá que pelear a tope.

- ¿Cómo ve la Segunda División B, una categoría en la que no juega desde sus primeros cuatro años en filial de Osasuna?

- Ya sabemos que la igualdad en esta categoría, y en casi todas, es máxima. Tendremos que luchar a tope. Los partidos se suelen decidir por pequeños detalles. Por eso ahora mismo estamos centrados en formar un equipo. Hay gente nueva y nos estamos conociendo.

- ¿Y cómo están transcurriendo los primeros días de toda la plantilla junta?

- La integración está siendo muy buena porque la gente es acogedora. Y nuestro primer objetivo repito que es el de formar un buen equipo y tener una buena mentalidad para afrontar la temporada.

- ¿Qué le puede aportar Javier Flaño al juego de la UD Logroñés?

- El compromiso va a ser total. Soy un jugador que me gusta aportar seguridad al equipo en el aspecto defensivo. Y en el aspecto ofensivo también es importante dar soluciones y me gusta proyectarme en ataque.

- ¿Qué opinión le merece lo que está conociendo del club, de las instalaciones, de la gente...?

- Es más o menos lo que me esperaba. La UDL es un club humilde, sencillo, bastante familiar en el que nos conocemos todos. Pero es más que de sobra para hacer las cosas bien. Las instalaciones están en buen estado y en ese sentido no va a haber excusas por ahí. Lo que nos ganemos en el campo es lo que tendremos.

- ¿Qué metas se marca a título personal y dentro del colectivo?

- A nivel colectivo el objetivo sería primero pelear en esos puestos que dan lugar a luchar por el ascenso a Segunda División. Pero el objetivo que tenemos a corto plazo entre todos es hacer un buen equipo. A nivel individual me gustaría jugar el mayor número de minutos posibles y además ser un jugador importante para el equipo.