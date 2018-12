Borja Sánchez descarta su salida de la UDL en enero Borja Sánchez controla el balón en un entrenamiento. :: díaz uriel El Unionistas de Salamanca piensa en él para reforzar su plantilla, después de que no pudo ficharle en julio M.G. LOGROÑO. Martes, 25 diciembre 2018, 09:26

El Unionistas de Salamanca estudia el fichaje de Borja Sánchez en el mercado de invierno. Ya quiso hacerse con sus servicios durante el pasado verano, pero el toledano se decantó por la opción de la UD Logroñés después de su brillante paso por el Mirandés.

«Mi interés es quedarme en Logroño, terminar el año lo mejor posible, ganarme la confianza del míster y jugar, porque al final lo que todos queremos es jugar», decía ayer el futbolista. Y se expresaba con rotundidad a pesar de que en esta casi primera vuelta completa sus números son muy pobres. No jugó en Durango, pero fue titular en los tres siguientes partidos. Ya no ha sido titular en más ocasiones. Ha participado en seis partidos más de Liga, en los que suma 267 minutos. En otros nueve compromisos no ha jugado.

LA FIFRA

Borja llegó a Logroño para ocupar el carril derecho, pero han sido Víctor López y Rubén Martínez los que se han adueñado, prácticamente de él. «Es una situación muy extraña para mí porque no estoy contando con los minutos que esperaba y también es una experiencia desconocida por lo que he hecho en años anteriores. El fútbol es muy cambiante y mi intención es hacer ver al entrenador que puedo ayudar al equipo. Cuando no tienes minutos o no juegas, todo es complicado. Pero es lo que hay. Ser fuerte, entrenar duro y cambiar el pensamiento del entrenador», indicaba ayer, tras conocer ese interés salmantino a través de este periódico.

En la UDL tampoco se habla en estos momentos de cambios en la plantilla, pero si es necesario se «valorarán». Borja se autodescarta de esa quiniela de salidas y entradas. «Vine a Logroño para hacerme un hueco, para jugar y no me voy a rendir hasta que termine mi contrato, hasta que el club quiera. Soy así de tajante porque mi familia está muy a gusto en Logroño. Los niños están muy adaptados en el colegio y mi mujer, también. Además, la UD Logroñés es un gran club y mi intención es cambiar la dinámica para jugar y que se vea al Borja de anteriores temporadas».

partidos de liga ha jugado Borja en la UDL. Tres de ellos, en el once inicial, aunque no ha completado ninguno. En total, 267 minutos. Su última participación fue en Miranda de Ebro, con 4 minutos. Frente al Racing de Santander sí que firmo el partido íntegro, en Copa.