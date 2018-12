La UDL se bloquea ante la clase media Los blanquirrojos varían su comportamiento y ahora ya no pierden puntos ante rivales de la zona baja, sino ante equipos de su mismo nivel clasificatorio JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 18 diciembre 2018, 21:32

Cuatro puntos de desventaja sobre el Oviedo, cuarto clasificado. Dos puntos sumados de los nueves posibles y dos caras absolutamente opuestas en los últimos tres partidos. ¿Cuál es la verdadera UDL? En temporadas anteriores, los blanquirrojos se dejaban puntos ante los últimos clasificados; en la actual, su déficit respecto a otros aspirantes reside en su pelea con equipos de la clase media, de aquellos que acechan su quinta posición desde una distancia cercana.

La frialdad de los números explica muchas situaciones, aunque no todas. Entre la UD Logroñés, quinta con 27 puntos, y la Real Sociedad B, decimosegunda, con 20, se incluyen seis equipos, siete con los donostiarras, a los que el conjunto blanquirrojo no ha ganado en esta primera vuelta. Ha sido en esos compromisos en los que se ha desangrado respecto a los cuatro primeros clubes clasificados. Éstos se han mostrado mucho más efectivos y rentables.

La actual UD Logroñés ha superado el obstáculo que significaban los conjuntos en descenso. Ha ganado a Vitoria, Tudelano, Gernika y Gimnástica, mientras que ha empatado frente al Durango. Trece puntos de quince posibles. Buena trayectoria. Pero es que este comportamiento de los riojanos se extiende a los mejores equipos de la categoría.

Las cifras se separan, las distancias se abren, cuando entra en juego la clase media de la tabla, esa que vive holgadamente en la zona cómoda, que no renuncia a acariciar plazas de 'play off' de ascenso y que sabe que no debe tener problemas para mantener la categoría, aunque siempre se produce algún inesperado susto.

Esa clase media incluye en estos momentos a Leioa, Sporting, Athletic, Langreo, Calahorra, Arenas y Real Sociedad. Siete conjuntos. Ante todos ellos, la UD Logroñés ha sumado cuatro puntos; no ha ganado a ninguno y ha perdido frente a tres. Empató contra Langreo, Athletic, Real Sociedad y Arenas; y perdió ante Sporting, Calahorra y Athletic. Cuatro puntos de 21 posibles.

¿Cuál es el comportamiento de Racing, Mirandés, Barakaldo y Oviedo? Mucho más rentable. Lo suficiente como para que haya diferencias en la tabla. El primero suma 40; segundo y tercero, 33; y el cuarto, 31. Trece, seis y cuatro puntos más que los logroñeses, respectivamente. Y una de las claves reside en esos mismos siete enfrentamientos.

El Racing de Santander, por ejemplo, ha sumado los 21 puntos en juego frente a estos 7 adversarios. Veintidós goles marcados y tres encajados, incluidas goleadas como las protagonizadas ante Calahorra (5-0) y resultados más ajustados, como la victoria por la mínima (1-0) sobre la Real Sociedad. Evidentemente, está a otro nivel.

El Mirandés eleva su botín hasta los 13 puntos, pero hay que tener en cuenta que son seis los partidos disputados, pues no ha jugado aún contra el Arenas. Cuatro victorias (Athletic, Langreo, Calahorra, Real Sociedad), un empate (Sporting) y una derrota (Leioa). Si gana o empata ante el Arenas subirá su cifra hasta los 16 ó 14 puntos.

El Barakaldo, tercero con 33 puntos, es quien peor comportamiento de los cuatro ha tenido ante esos siete adversarios. Diez puntos sumados merced a sus triunfos sobre Langreo, Arenas y Real Sociedad y el empate frente al Athletic. Perdió ante Sporting y Calahorra y aún no ha jugado contra el Leioa.

Los números del Oviedo son mejores. 15 puntos en siete partidos, con victorias sobre Sporting, Athletic, Arenas y Real Sociedad y empates contra Leioa, Langreo y Calahorra. Dicho de otro forma, no ha perdido en esta serie de envites.