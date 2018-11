SEGUNDA DIVISIÓN B Asalto de la UDL a la zona noble Carles Salvador intenta frenar el avance de Lander Olaetxea. :: jonathan herreros Los riojanos vivirán un duelo inédito con el reto de acercarse en 'play off'Dos puntos separan a Oviedo y UDL en la tabla, si bien lo fundamental no es ser quinto, sino sumar los tres puntos en juego LOGROÑO. Domingo, 18 noviembre 2018, 01:08

El Real Unión de Irún cambió el rumbo de la UD Logroñés el último día de septiembre y alumbró una racha de partidos que se saldó con la suma de trece puntos de los quince disputados. Aquel triunfo llegó después de una dolorosa derrota en Calahorra que hizo temblar los cimientos del primer equipo blanquirrojo. Hace siete días, la UDL venció al Gernika. Ganó después de otra dolorosa derrota, esta vez en Lejona. Los riojanos confían en repetir la historia y que ese triunfo sobre el cuadro guerniqués sea el germen de una racha igual o más brillante que la vivida en octubre.

No hay datos históricos que analizar en partidos entre la UD Logroñés y el Oviedo B porque jamás se han enfrentado. Sus vidas discurren paralelas, si bien los asturianos han vivido en Tercera División. Ésta es su primera experiencia en Segunda B en la historia más reciente del club, porque durante muchos años el primer equipo azul ha sufrido el escenario que ahora azota a la UDL. Vivió con la misma exigencia, ascender, pero mucho más acuciado por una historia reciente brillante y por una economía maltrecha. De igual manera que el cuadro riojano debe su vida a la iniciativa de Félix Revuelta, el Oviedo agradece el papel salvador del mexicano Carlos Slim.

Más allá de trayectorias en los despachos, Oviedo B y UDL pugnan por la quinta plaza, ya que la cuarta, tras el triunfo de ayer del Leioa ante el Mirandés, resulta imposible. Ahora no es relevante la posición, pero anímicamente ayuda en la pelea. Mejor cerca del 'play off' que lejos. Los ovetenses aventajan en dos puntos a los logroñeses y se han acostumbrado a vivir entre los cuatro mejores, a pesar de que se les atribuía un rol de equipo que pelearía por la permanencia. De momento, sus ambiciones son mayores.

El Oviedo apuesta por el balón y el ataque, pero ello le lleva a cometer errores defensivos Los asturianos han ganado sólo dos de sus partidos jugados en El Requexón La UDL puede apostar por la velocidad y el contragolpe para romper a su adversario

Nadie esconde en el seno de la UDL el deseo de volver a vivir lo que se siente al rozar la zona noble, pero debe tener claro el equipo que la empresa es más compleja que pensar en ganar a un filial recién ascendido. Es un filial por nombre, pero es un equipo por composición, que da cobijo a jugadores con muchas horas en la categoría y que hace tiempo que dejaron de ser menores de 23 años. Es decir, es un rival más, con sus virtudes y sus defectos. «Dispone de algún futbolista de 27 ó 28 años. Tiene un juego atrevido que, además, peca de inexperiencia en algunos momentos, si bien cuenta con jugadores que se la aportan y equilibran», señala Sergio Rodríguez.

La UD Logroñés se va a encontrar con un equipo «dominador» en el juego, al que le gusta tener el balón y que le va a discutir la posesión, aunque hace tiempo que los riojanos no se siente incómodos sin el esférico. Han desarrollado otras virtudes.

«No saldremos a atrincherarnos, pero trabajaremos estratégicamente cómo comportarnos cuando no tengamos el balón para hacerles daño», puntualiza el técnico blanquirrojo.

El contragolpe es una de las riquezas de este equipo. Contragolpe o transiciones rápidas tras robo de balón, como dejó patente Ñoño ante el Gernika. En ese escenario es donde la UD Logroñés puede aprovechar alguna de las debilidades del Oviedo. «Es un equipo que expone y cuando arriesgas, dejas huecos en la zaga. Ahora bien, es intenso y tiene bastante bien trabajados los conceptos defensivos. No es un bloque especialmente débil atrás, aunque se desprotege por momentos y comete algún error», indica. Trece goles ha encajado el Oviedo en estos doce partidos. Más de uno por partido. Casi el doble que la UDL, siete. Ahora bien, suma 18, también casi el doble que los riojanos, 10. Es decir, se le puede hacer daño, pero él también puede hacerlo. Una balanza equilibrada que los riojanos quieren inclinar a su favor, aumentando el número de goles encajados por los asturianos.

El preparador blanquirrojo tiene a casi todos sus hombres disponibles. Sabido es que no cuenta con Arnedo, Paredes y Remón por diferentes lesiones. Andy Rodríguez viajará. Está mejor que hace siete días, cuando se sentó en el banquillo de Las Gaunas. Que esté mejor no quiere decir que esté en condiciones de afrontar el partido desde el inicio. Queda a criterio, no obstante, del entrenador. Éste tiene el convencimiento de que sus hombres han crecido desde la fortaleza defensiva. Cuando han carecido de ella, han perdido. Aun así, acumulan ocho encuentros sin encajar un gol. Con ese pensamiento no es descabellado pensar en un once muy similar al último con Olaetxea repitiendo en el círculo central. Méritos le sobran. Y si quiere aprovechar los espacios defensivos que deja el once astur, Ñoño es el arma perfecta para correr en busca del cuero a esos espacios. La UDL busca un empujón en Oviedo que le lance a su siguiente meta: sumar los próximos seis puntos en Las Gaunas de manera consecutiva. Esa es otra historia.