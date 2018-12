Arnedo vuelve hoy a los entrenamientos sin un diagnóstico claro sobre su rodilla

Álvaro Arnedo viajó ayer a Madrid, a Majadahonda, para conocer una nueva opinión médica acerca de su lesión en la rodilla izquierda. La pasada semana se sometió a una resonancia magnética que dejó dudas acerca del estado de la plastia que se le colocó para suplir al ligamento roto. De momento, hoy vuelve a los entrenamientos, aunque con cautela.

El centrocampista acudió ayer a la clínica Fremap para que el doctor García de Lucas examinase su rodilla. El diagnóstico es que no hay diagnóstico claro. El médico madrileño, que fue quien le operó en abril del pasado año, exploró la rodilla, sometió al jugador a diferentes ejercicios pero no puede afirmar que la plastia esté rota, pero tampoco lo contrario. «Todo dependerá de las sensaciones. El doctor no tiene muy claro que los resultados de la resonancia sean correctos», indicaba el jugador.

Lo cierto es que Arnedo no ha sentido en ningún momento la sensación que vivió tras romperse el ligamento en Getxo. Su rodilla ha respondido y no hay inflamación. De hecho, la semana pasada consideraba que todo había sido un pequeño susto. «Sentí un chasquido entrenándome, pero nada que ver con el dolor que me produjo la rotura del ligamento. Pasaron los días y me sentía mucho mejor. Cuando me lesioné, necesitaba muletas», apuntaba.

Su programa de trabajo se basa en la experimentación. Hoy tiene previsto ejercitarse junto al resto de sus compañeros, aunque a un ritmo diferente. «Lo que el médico me ha dicho es que siga trabajando a diario, pero a menor intensidad. Me ha advertido de que la rodilla me dolerá, porque hay un edema óseo. Si el dolor es fuerte, debo rebajar más el ritmo, pero seguir entrenándome a ver qué ocurre con el paso de los días», comentaba.

La intención de Arnedo pasaba por estar en condiciones de reaparecer en las próximas semanas, en enero o febrero. Ahora, los plazos varían. Todo dependerá de cómo se comporte y evolucione su rodilla izquierda y si la plastia está rota o no. El primer escenario significa empezar de cero; el segundo, ver la vuelta a la competición más cerca.