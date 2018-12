SEGUNDA DIVISIÓN B UD LOGROÑÉS «El Arenas es un rival directo» El técnico advierte sobre un equipo que exigirá al suyo siete días después de perder en Miranda Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Sábado, 15 diciembre 2018, 00:34

«Una vez que se acaba un partido lo que esperas es el próximo partido».

Punto y aparte. Sergio Rodríguez ha pasado página respecto a Anduva, aunque en su análisis del partido de mañana frente al Arenas haga alguna referencia al Mirandés y a la derrota cosechada. El técnico no podrá contar con su principal puntal en el centro del campo, Carles Salvador, sancionado, aunque tampoco incida mucho más en su ausencia. Insiste en la exigencia de un partido ante un rival directo en estos momentos, que sabe ganar lejos de Gobela y que compite los noventa minutos de cada encuentro.

«El Arenas es un equipo con mucha envergadura, muy fuerte físicamente», advierte el preparador riojano, que destaca entre sus virtudes el «dominio» del juego directo, porque en Gobela es importante, una de sus señas de identidad. «Como visitante, ha ganado algunos partidos. Ha competido en todos sus encuentros, salvo el día en el que se midió al Racing de Santander. Es muy intenso, le gusta jugar hacia adelante y domina las segundas jugadas. Juego directo y transiciones rápidas. Tendremos que estar bien para sacar el partido adelante», avisa.

Y es que el conjunto vasco, con cuatro puntos menos en la tabla, es en este mes de diciembre un adversario directo en la misma pelea, por lo que los puntos se revalorizan. «Cuatro puntos de diferencia son pocos. En los próximos meses se podrá definir qué equipos pelean por la zona alta, pero en este momento el Arenas es un equipo muy fuerte en su campo y fuera de él es guerrero. Si sigue en esa dinámica, estará en esa pelea», indica.

Fuerte con sus virtudes y sus defectos. Sergio Rodríguez asume que sus hombres deberán llevar el peso del partido ante un rival que no discutirá la posesión y que apostará por lo básico en su papel de visitante: defensa fuerte y salida rápida. «Prevemos un partido en el que el Arenas no salga a presionar arriba ni a exponer. Somos nosotros los que tendremos que exponer. En este sentido, asumimos esa responsabilidad», admite. No es la primera vez que interpretan ese papel.

Para el preparador, lo más importante es que sus hombres han olvidado la derrota en Anduva. Este partido suponía un punto de inflexión del que salieron reforzadas sus creencias, pero no su cuenta de resultados. «Las derrotas siempre son complicadas de digerir. Ahora bien, cuando ves que has competido, que has sido superior, pero te ha faltado el gol, se asume algo mejor. La derrota es dura para nosotros porque es un rival directo y se ha escapado un poco», asevera sin ocultar que la ausencia de goles lastra, aunque insista en que no se siente preocupado por ello. «El año pasado ya nos pasó algo similar. En las diez primeras jornadas nos costó hacer gol, pero luego cambió la dinámica y marcábamos con más facilidad. Estaría más preocupado si no generásemos ocasiones, pero estoy convencido de que cambiaremos la dinámica porque tenemos jugadores que siempre han hecho goles», recuerda.

Y si Rodríguez pierde a Carles Salvado, Javier Luaces no podrá contar con Aitor Ramos, máximo goleador con cuatro tantos. «Buscaremos variantes para suplir esa baja. Tenemos una plantilla amplia y confiamos plenamente en los jugadores. Lo he dicho siempre y lo mantengo. Para ellos, Aitor es importante. Eso está claro. Y no sólo por los goles, sino por lo que les aporta ofensivamente. Es un futbolista versátil, con buena llegada, que va a los espacios y que maneja el juego aéreo», , apunta sin darle mayor trascendencia.