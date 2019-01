UD LOGROÑÉS La UDL apuesta fuerte por el mercado invernal Bijimine y Borja, los dos jugadores que han abandonado el equipo en los últimos días, en un entrenamiento con Sergio Rodríguez al fondo. :: juan marín La entidad busca dotar al equipo de la regularidad que le ha faltado hasta ahora | Lasheras reconoce que el club «tiene cosas en cartera» y confía en que los fichajes lleguen «cuanto antes para poder ayudar» ELOY MADORRÁN Logroño Miércoles, 9 enero 2019, 15:14

La Unión Deportiva Logroñés ha abierto la veda. La situación que atraviesa el equipo, con una sucesión de lesiones que impiden a Sergio Rodríguez trabajar con continuidad, el irregular comportamiento del equipo durante la primera vuelta y la escasa aportación de algunos fichajes que llegaron en verano -dos de ellos ya han salido en los últimos días, Bijimine y Borja Sánchez- han convencido a los responsables deportivos del club de aprovechar al máximo el mercado de invierno. «Estamos contentos con la plantilla», es el mensaje que se afanan en repetir el técnico Sergio Rodríguez y el director deportivo Carlos Lasheras. Y es verdad. Pero lo cierto es que para afrontar una segunda vuelta en la que el rendimiento tiene que ser mayor que la primera se necesitan refuerzos.

«Hemos rescindido a dos jugadores y de momento hemos incorporado a Iñaki. Y veremos en los próximos días para incorporar a algún jugador más», reconocía ayer Carlos Lasheras durante la presentación oficial de Iñaki Sáenz. Cualquier duda más que se le planteó al director deportivo, chocó contra un muro. ¿Alguna posición en concreto que se quiera reforzar? ¿Cuántos fichajes van a llegar? ¿Se puede adelantar algún nombre? La respuesta a todas las preguntas siempre era la misma: «Estamos estudiando el mercado y en función de su evolución os iremos informando. Estamos abiertos a mejorar el equipo».

«El fútbol es muy cambiante. Y lo que hoy es blanco, mañana es negro. Jugadores que ahora crees que no se van a mover, mañana se mueven. Y jugadores que eran imposibles, ahora no lo son», explicaba Lasheras para dotar de más peso a sus argumentos.

«El aficionado debe confiar en el trabajo que hacemos y en la plantilla. Tenemos cosas en cartera», dice Lasheras

En lo que sí fue rotundo el de Beasáin es en los tiempos. ¿Mejor que vengan ya y no esperar hasta el treinta y uno de enero? «Sí. Lo antes posible. Cuanto antes estén, antes nos van a poder ayudar a ser mejores», respondió Lasheras.

La UD Logroñés realizó este verano la apuesta más seria de las últimas temporadas en busca del ansiado ascenso. Un movimiento que se tambaleó desde los mismos cimientos cuando el equipo, después de cinco jornadas, sumaba tres puntos y ocupaba puestos de descenso. Pero la plantilla y el cuerpo técnico supieron invertir la inercia y regresar a las posiciones nobles del grupo. Sin embargo, ese sobreesfuerzo ha pasado factura a la plantilla en forma de lesiones. La dirección deportiva ha tomado nota y quiere poner el remedio para que el inicio de la segunda vuelta sea más regular. Para ello, Lasheras pide paciencia y confianza a la masa social: «El aficionado tiene que confiar en el trabajo que estamos haciendo y confiar en los jugadores. Tenemos cosas en cartera, tenemos cosas en mente. Tenemos todo el mes por delante».

«Para que entren, antes tiene que salir alguien», repetía Sergio Rodríguez en las últimas fechas. Ante la posibilidad de que se produzcan más salidas, Lasheras no da pistas, pero reconoce que «sí es cierto que hay futbolistas que juegan menos y quieren más minutos, y en un momento dado quieren ir a otro sitio».

Preguntado por la llegada de posibles delanteros, tratándose la UDL de uno de los equipos menos realizadores de la categoría, tampoco Lasheras dio señales: «Tendemos a pensar que cuando no recibimos goles es por la defensa y cuando no marcamos es porque los delanteros no marcan. Hay que buscar el equilibrio entre ataque y defensa. El tema de los goles igual no se soluciona trayendo delanteros... A ver si acabamos el año metiendo más goles y encajando menos».

Así las cosas, se prevén días de mucho movimiento en los despachos y en el terreno de juego.