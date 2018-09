UD LOGROÑÉS 0 - SPORTING B 2 UDL: APAGA Y ENCIENDE Ander Vitoria se echa la mano a la cara. Al fondo, Rayco. Ambos formaron el dúo ofensivo ayer. :: fernando díaz Los logroñeses pierden tras vivir su peor partido del año y ocupan puesto de promoción Los riojanos caen ante un rival que se apoya en la fórmula básica de defender con orden para sumar tres puntos JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Lunes, 24 septiembre 2018, 00:16

Logroño. La UD Logroñés necesita un tiempo muerto, un tiempo para encontrarse a sí misma. Ayer tocó fondo, aunque se hayan consumido cuatro jornadas de Liga. Y no lo tocó por la derrota, porque se puede perder en cualquier campo y cualquier domingo, sino por el juego. Un fútbol inexistente ni en cuerpo, ni en alma ni en mente. Los riojanos son una caricatura de ese bloque de pretemporada a la que borran su adversarios. El Sporting ofertó lo mismo que Cultural de Durango, Barakaldo o Langreo: orden, sistema defensivo y trabajo. Nada más, aunque en el caso de los gijoneses aprovecharon además los errores locales para lograr su primer triunfo del año, ridiculizar a su adversario y meterle el miedo en el cuerpo, pues encara la semana del derbi contra el Calahorra en puesto de promoción y lleno de dudas porque su plan inicial ha quedado dinamitado. Cuando un ordenador no funciona correctamente, el informático de turno te dice: 'apaga y enciende'. Es el agua milagrosa de las maquinas.

UD Logroñés Miguel, Santos (Víctor López, 80), Caneda, Santamaría, Flaño (Rubén, 68), Remón, Carles Salvador, Borja Sánchez (Marcos André, 57), Rayco, Ñoño y Vitoria Sporting B Javi, Bodgan, Suárez, Zalaya, Cordero, Aizpiri, Pedro, Pablo (Villalón, 87), Rubén, Ramón (Espeso, 69), y Gorka (Sandoval ,76) Goles 0-1, m. 24. Gorka remata de cabeza cruzado tras ganar la espalda a Flaño; 0-2, m. 70. Bogdan supera a Miguel con un potente disparo desde la frontal del área. Árbitro Cambronero González. Ayudado por Alubanduki y Escribano. Amonestó a los locales Ñoño y Buigues; y a los visitantes Ramon y Rubén Sánchez. Incidencias Las Gaunas. Cuarta jornada de Liga. 2.780 espectadores. Ambiente festivo en un inició que derivó en un silencio absoluto roto únicamente por los silbidos que escuchó el equipo de un afición enfadada.

La UDL necesita apagar, resetear y encender su idea principal, la que soporta el proyecto. Con calma, pero sin pausa. Necesita huir del escenario al que se ha subido, el peor de todos. Porque no hay nada más adverso para un equipo que pelear por el objetivo opuesto al planificado. Normalmente, no sabe.

A la UDL le ha atacado un virus que hace pensar que tener el balón es sinónimo de ser mejor. Error Los riojanos necesitan actualizar su fútbol para dejar de ser previsibles y activar sus virtudes

Lo más fácil hubiera sido excusarse en el cansancio acumulado en los últimos quince días, con dos viajes a Langreo y un tercero a Cartagena. Sergio Rodríguez no lo hizo y le honra. Es más, no dudó en asegurar que es el «peor partido» que recuerda con él en el banquillo. El problema de este equipo no reside en el kilometraje, sino en no entender que partido tras partido está vistiendo el mismo patrón de juego y sus adversarios, diferentes, conocen las medidas a la perfección. No lo ha entendido, porque viste siempre igual. Jugar con los pies es lo más sencillo; lo más complicado es hacerlo con la mente y el cuerpo. Ahí reside la dificultad.

La mente, porque manda sobre el cuerpo. La mente transmite tensión, intensidad, concentración... ¡ganas! Y el cuerpo ejecuta las órdenes. La UD Logroñés no tiró ayer entre los tres palos en la primera mitad. Y cuando se aproximó al área del Sporting, que disfrutó en butaca de lujo durante todo el partido, no supo si centrar o no. No eligió los momentos. Sin acierto en ataque es necesario no cometer errores en defensa. Tampoco.

El gol de este Sporting que había marcado un tanto en los tres partidos anteriores fue un fallo colectivo. Primero, Ramón ganó la espalda a Santos, que salió a destiempo a Cordero. Segundo, Caneda fue hacia la banda y se vio superado por un cambio de ritmo. Tercero. Gorka ganó la espalda a Santamaría con un engaño a él y a la desordenada defensa local. Gorka remató al borde del área pequeña. Error, gol y condena.

Todo sucedió en el minuto 24. No hubo reacción. Ni un gesto de rabia. Ni un arrebato de coraje. Hay días en lo que lo único que queda es el espíritu guerrero, pero este equipo no está diseñado para ganar desde el cuerpo a cuerpo, sino desde la inteligencia.

La UD Logroñés acabó el partido con sus jugadores con las manos sobre las rodillas y la mirada hacia el césped. Mal síntoma. Hubo muchas imágenes, como un saque de esquina desganado de Borja para abrir el segundo tiempo que acabó en un contragolpe asturiano. Miguel lo abortó. O un error de Caneda en la cesión al portero, que anduvo más listo que Gorka para achicarle espacios en el uno contra uno. O el segundo gol, fruto de un despeje de Miguel a saque de esquina. El balón lo recogió Bogdan en espacios de rechace. Ningún blanquirrojo. Gol. Como un misil. UDL rota, sin fuerza ni para caminar hacia la medular.

El virus se ha instalado en la CPU de este equipo. Un virus que le impide actualizarse, que lleva a despreciar las bandas porque su versión actual no las incluye. La izquierda con un lateral defensivo que bastante hace con asumir el rol; la derecha, con un centrocampista que no quiere saber nada de la banda. Todo por el centro. Ahogamiento generalizado al que contribuyen unos rivales que saben que no deben perder el orden ni las distancias por dentro. Ese virus estrecha campos y el rival se siente más cómodo. No quiere el balón, porque de la posesión se alimenta el virus, que hace creer que por tocar y tocar eres mejor. Sin profundidad la posesión es estéril, aunque llegues a los últimos minutos y lamentes la falta de fortuna al no empujar un balón muerto a las redes tras un remate de Ñoño o estrellar el cuero en la madera. Es la trampa del virus. El que te destroza desde dentro hasta anularte si no actúas tiempo. Apaga, resetea, actualiza y enciende. Peor no puede ser.