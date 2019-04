UD LOGROÑÉS Ante el Oviedo, sin Marcos André Marcos André es felicitado por sus compañeros tras marcar el gol del triunfo ante el Athletic B. :: / Fernando Díaz UDL Logroñés El delantero brasileño de la UD Logroñés vio el domingo la quinta cartulina amarilla Sergio | Rodríguez tendrá que buscar una alternativa ante la ausencia del máximo artillero del equipo ELOY MADORRÁN Logroño Martes, 2 abril 2019, 11:01

La UD Logroñés no podrá contar el domingo frente al Oviedo con el delantero brasileño Marcos André. El futbolista blanquirrojo vio la quinta cartulina amarilla y tendrá que descansar un partido por sanción. Un problema para Sergio Rodríguez que pierde a su delantero franquicia que sólo ha dejado de ser titular en tres partidos -jornadas 2, 3 y 4- cuando la UDL buscaba su estilo y los resultados no acompañaban, y en la 20, cuando regresó de una lesión y saltó al campo por Remón en el minuto 65 del duelo contra el Durango. Además, se perdió cinco semanas por lesión -entre la jornada 15 y 19-. En los otros 22 partidos Marcos André ha salido en el once y sólo fue sustituido en cinco ocasiones, una de ellas por lesión ante el Vitoria (jornada 14). En la actualidad, el brasileño es el máximo goleador de la UD Logroñés, con siete dianas. André perforó las porterías de Real Unión, Amorebieta, Oviedo B, Calahorra, Athletic B, Tudelano y Amorebieta.

Durante esta semana el entrenador de la UDL tendrá que experimentar con los jugadores disponibles las posibles alternativas. La lógica dice que Ander Vitoria formará como delantero centro este domingo frente al Oviedo B. Por detrás aparecería Rayco en labores de mediapunta. Cuando el canario aparece con espacios y el balón en los pies es capaz de inventar. La UD Logroñés lo necesita en su mejor versión en el tramo decisivo de la temporada. A Ander Vitoria y Rayco García les acompañarían por las bandas Ñoño por la derecha y Rubén Martínez por la izquierda. De hecho, esta fue la apuesta de Sergio Rodríguez en tres de los cinco partidos que André se perdió por lesión (empates en casa ante la Real Sociedad, 1-1, y el Arenas, 0-0; y derrota en Miranda, 1-0).

En Estella la UD Logroñés apostó por un 4-1-4-1, con Rubén Martínez, Andy, Salvador y Rayco por detrás de Vitoria. Empate sin goles en Merkatondoa. Un posible alternativa.

En la quinta jornada que André se perdió por lesión, Vitoria también estaba en la enfermería y fue Víctor el que tuvo que jugar como improvisado delantero, una posición que no es le es desconocida. Se logró el triunfo ante el líder, Racing (1-0).

Recuperación para los titulares del domingo La jornada de ayer fue de recuperación para los jugadores que fueron titulares en Guernica. Un poco de carrera continua, estiramientos y gimnasio para algunos. Mientras, el resto de jugadores se ejercitaron a las órdenes de Sergio Rodríguez sobre el césped artificial del Mundial 82. La plantilla blanquirroja disfruta hoy de su día de descanso y mañana comenzará a preparar el duelo contra el Oviedo B.

Dos zurdos en banda

El hecho de contar con dos zurdos como Iñaki y Paredes puede liberar la banda izquierda, lo que produciría un efecto dominó con Ñoño de mediapunta y Rayco por la derecha, pero con proyección al centro para dejar la banda derecha completa para Iglesias.

No son estas las únicas opciones. La versatilidad de la plantilla blanquirroja, que el propio Sergio Rodríguez elogiaba en la previa del partido contra el Gernika, permite al preparador riojano manejar diferentes alternativas.