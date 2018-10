UD LOGROÑÉS - SD AMOREBIETA El Amorebieta examina la recuperación de la UDL Los jugadores de la UD Logroñés transportan una portería durante un entrenamiento. :: JUSTO RODRÍGUEZ Los blanquirrojos, sin Rayco, buscan prolongar su inercia positiva y brindar una victoria a su afición Después de sumar diez de los doce últimos puntos en juego, la UD Logroñés se auparía al quinto puesto de la tabla con un triunfo hoy ELOY MADORRÁN* EMADORRAN@DIARIOLARIOJA.COM EN TWITTER @ELOYMADO Domingo, 28 octubre 2018, 01:09

logroño. Día de confirmación. La UD Logroñés tiene esta tarde ante el Amorebieta (18.00 horas, Las Gaunas) la obligación de refrendar su cambio de fario. Racha, dinámica, inercia. Da igual cómo se le llame, pero el equipo que dirige Sergio Rodríguez tiene ante sí la ocasión de situarse en la quinta posición de la clasificación.

Hoy en juego hay más que tres puntos. Los blanquirrojos están tejiendo, no sin problemas, una malla protectora que protege su bien más preciado: su portería. Fue Adrien Goñi, el 23 de septiembre, en La Planilla, el último en superar a Miguel Martínez. Desde entonces 374 minutos con la portería a cero. Primer objetivo logrado.

Una vez que la portería se mantiene intacta, es tiempo de acertar en el área rival. Cuatro dianas en los últimos cuatros partidos (Marcos André, Rubén Martínez, Bobadilla y Andy Rodríguez) han supuesto 10 puntos para la UD Logroñés que en la quinta jornada ocupaba posición de descenso (puesto 17) y a día de hoy es décima.

Así las cosas, los de Sergio Rodríguez necesitan hoy un triunfo que reconforte a su afición. Y si es jugando bien, mejor que mejor. ¡Puestos a pedir!

Para la cita de Las Gaunas el míster riojano ha sido cauto y ha optado por no arriesgar lo mínimo con Rayco. Otro partido más a la grada. «Ya que hemos esperado tres o cuatro semanas, no vamos a forzar por no esperar otra», afirmó Rodríguez sobre la presencia de Rayco en el partido de hoy. Mientras, Miguel Santos sí que ha convencido al técnico y regresa a la convocatoria después de su lesión en Lezama. No jugará de inicio, pero el entrenador cuenta con una posibilidad más por la que optar durante el encuentro.

Sergio y 'su' once

Parece claro que el preparador blanquirrojo apostará por 'su' once, los que le sacaron del pozo cuando tenía la soga al cuello. Miguel en la portería con Iglesias, Caneda, Bobadilla y Flaño en defensa; Salvador y Andy trabajarán en el centro del campo con Víctor (derecha) y Rubén Martínez (izquierda) en las bandas; Olaetxea realizará funciones de enganche con el punta, Marcos André.

Hoy habrá que poner especial atención a la verticalidad de los blanquirrojos. Las bandas se han convertido en las mejores aliadas de la UD Logroñés. El equipo es ahora más ancho y profundo. Sergio lo sabe e insiste en cada entrenamiento en correr con velocidad y criterio junto a la cal. Rubén y Víctor son los encargados de correr y centrar. Arriba, Marcos André y un necesitado Ander Vitoria negocian con la defensa rival.

La entidad blanquirroja ha puesto en marcha una campaña por la que cada socio puede ir hoy acompañado por una persona que entrará gratis. Una apuesta que persigue contrarrestar el tirón del Clásico y la tarde-noche desagradable que se presume.