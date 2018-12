Álvaro Arnedo se retira del entrenamiento con molestias en la rodilla Arnedo y Paredes, ayer en el Mundial 82. :: / Fernando Díaz «Ya me advirtió el doctor que me dolería», reconocía el canterano camino de los vestuarios ELOY MADORRÁN Logroño Jueves, 20 diciembre 2018, 09:22

No fueron buenas las sensaciones ayer para Álvaro Arnedo. El futbolista riojano, que el lunes viajó a Madrid para conocer una nueva opinión médica sobre la lesión de su rodilla, se tuvo que retirar del entrenamiento en el Mundial 82 por dolores.

Según los consejos del doctor García de Lucas de la clínica Fremap -el médico que le operó la rodilla el pasado mes de abril-, Arnedo se tiene que reincorporar a los entrenamientos y modular su intensidad en función de la respuesta de su rodilla. «Lo que el médico me ha dicho es que siga trabajando a diario, pero a menor intensidad. Me ha advertido de que la rodilla me dolerá, porque hay un edema óseo. Si el dolor es fuerte, debo rebajar más el ritmo, pero seguir entrenándome a ver qué ocurre con el paso de los días», comentaba Álvaro Arnedo el lunes.

Ayer, en el regreso del equipo blanquirrojo a los entrenamientos para preparar el partido del sábado en Estella (20.00 horas), último del año, Arnedo y otro de los lesionados, Jaime Paredes, compartieron unas carreras por el campo en una fría mañana. Sin embargo, el canterano tuvo que retirarse porque tenía molestias en la rodilla. «Ya me advirtió el doctor que me dolería», reconocía antes de entrar a los vestuarios.

En principio, Álvaro Arnedo seguirá probándose en los entrenamientos hasta que el mes que viene, a mediados, regrese a Madrid para que le vuelvan a hacer una nueva valoración el doctor García de Lucas. En función del resultado de la prueba, se tomarán las decisiones oportunas.