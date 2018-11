UD LOGROÑÉS «Si alguien no es capaz de estar al cien por cien, que mire atrás» Sergio Rodríguez sigue el entrenamiento de sus jugadores. :: jonathan herreros Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés El preparador riojano alerta de la importancia de seguir inmersos en la dinámica actual después de salvar una complicada situación JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Sábado, 1 diciembre 2018, 00:34

Logroño. «Estamos cuartos, pero la Liga es muy larga». «Si alguien no es capaz de estar al cien por cien, que mire nueve jornadas atrás y vea lo que pasó». «El pilar en esta reacción ha sido el equipo, todo el equipo». «Se ve igualdad y que cada partido es difícil, más allá de la clasificación del adversario».

Son algunas de las frases que pronunció ayer Sergio Rodríguez en su habitual rueda de prensa previa al partido del fin de semana. Mensajes de recuerdo, de advertencia, mezclados con otros más globales a nivel de plantilla, quizá con el objetivo de que todos sus hombres se sientan importantes en un momento en el que las lesiones vuelven a debilitar a la plantilla. Ahora bien, unos entran en la enfermería y otros salen de ella.

El técnico pierde a Olaetxea y Marcos André y prepara el partido frente a un adversario, la Real Sociedad B, que es una incógnita. No ha sufrido grandes cambios en plantilla y cuenta con el mismo entrenador de la pasada campaña, Imanol Alguacil, pero su rendimiento es muy diferente al de hace doce meses. Para Rodríguez la Real es «parecida en cuanto a base» a la del anterior ejercicio y mantiene su «intención de juego». «Es dueña del balón, como el año pasado, pero ahora le cuesta más dominar el partido», indica y lo justifica, quizá, en la marcha de algunos hombres. «Ha sufrido cuatro o cinco cambios respecto al año pasado. Se han ido jugadores con más experiencia y han llegado otros más jóvenes que están adaptándose a la categoría. Por eso le está constando un poco más», señala, si bien sigue pensando que es un equipo que en cualquier momento «puede dar el cambio». «Es peligroso. En los partidos que le he visto, ha dominado el juego y ha sufrido si era físico, pero en un campo con dimensiones es un bloque muy dinámico», concluye su análisis.

Más allá del adversario, el preparador considera que el inicio de temporada y el haber alcanzado la cuarta plaza debe «reforzar» a los suyos. «De esto debemos sacar lo bueno y lo malo. Lo bueno es que nos debe dar confianza y ambición y nos tiene que quitar lo malo, que es una posible relajación. Hemos hecho algo muy difícil y hay que mantenerlo porque nos ha costado mucho alcanzarlo. Sabemos lo que se sufre cuando estás en una situación adversa y debemos aprender de ello. Si alguien no es capaz de estar al cien por cien, que mire nueve jornadas atrás y vea lo que pasó. Independientemente del rival, todos los encuentros conllevan pelear los noventa minutos», recuerda y advierte.

No a la relajación

Avisa porque no quiere que el éxito momentáneo sea caldo de cultivo para la relajación. «Es normal en el ser humano relajarse inconscientemente cuando sales de una mala situación. Yo veo entrenar al equipo y no veo relajación. Éste es un camino muy largo y por ahora debemos pensar en el domingo», reitera. Y todo ello consciente de que las dificultades crecen. Esta semana ha perdido a otros dos integrantes del once titular. «Tenemos jugadores de sobra. Disponíamos de una plantilla corta, pero tres futbolistas del filial han dado el paso. Quienes pueden jugar están al mismo nivel que quienes se han lesionado. No estamos preocupados en este sentido», asevera en un claro guiño a quienes tiene disponibles. El grupo por encima del individuo. «El pilar en esta reacción ha sido el equipo, todo el equipo. Todos los jugadores son importantes, pero entendemos que trabajamos todos. Esto no debe cambiar más allá de qué jugadores están disponibles. Vamos a ver cómo está Remón y si puede entrar; Arnedo también evoluciona muy bien... Hace dos o tres semanas Álvaro no habría entrado con el grupo, pero ahora mismo está a un buen nivel. No obstante, no hay que presionarle ya que viene de una lesión muy larga. Santos va mejor también. Sigue su proceso y esperamos que la próxima semana pueda trabajar con el grupo. Paredes va más lento porque el proceso es diferente, pero lo está llevando bastante bien. Y en el caso de Marcos André, debe fijarse bien la clavícula. No tendría que dar más problemas una vez fijada, pero es algo de los médicos», arenga.

Aun así, en su interior puede tener latente de que hay jugadores que son más difíciles de suplir que otros. André suma tres goles, por ejemplo. Su testigo lo recogerá, presumiblemente Ander Vitoria, jugador de nombre, pero seco ante el gol. «Ander es un importante desde el inicio de la temporada. Ha sido titular en varios encuentros y ha participado en once. No ha tenido fortuna con el gol, pero ya llegará. Nosotros le pedimos ganas, ilusión, hambre y si llega el gol, bien. No queremos a nadie que piense exclusivamente en el gol y no le vamos a meter esa presión. Seguro que tendrá su oportunidad. Es un jugador importante y lo sigue siendo. El año es muy largo y seguro que encuentra su espacio», dice Rodríguez con absoluta naturalidad y quitando importancia a esa sequía. «Nosotros pedimos que aporten cosas al equipo y Ander nos da mucho. Cuando un delantero está concentrado todo el día en el gol es más difícil que llegue. Es mejor marcar de manera natural y a Ander le llegará el momento y cambiará la dinámica», puntualiza para reforzar ese mensaje de calma.

Ahora bien, mañana el reto es ganar. En un ambiente de calma o de tensión, como el del pasado domingo, aunque mejor en el primero. Sumar los tres puntos en un escenario en el que perder propicia un gran cambio en la tabla. «Estamos cuartos, pero desde el segundo al décimo estamos en un abanico de puntos muy corto. El único que se ha ido es el Racing, pero los demás estamos en una clasificación que se ha acortado mucho. Se ve igualdad y que cada partido es difícil, más allá de la clasificación del adversario. Estamos contentos, pero la liga es muy larga», indica. Si el final de esa temporada llega el 30 de junio, mejor que mejor.