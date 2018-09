SEGUNDA DIVISIÓN B «Hay que alabar la reacción y el esfuerzo» Alain Barrón intenta una acción en el segundo tiempo. :: s.m. «La Copa es bonita pero la liga es lo que nos va a dar de comer», apunta el técnico Miguel Sola Entrenador del CD Calahorra S. M. CALAHORRA. Domingo, 16 septiembre 2018, 23:44

El entrenador del Calahorra, Miguel Sola, analizaba un partido en el que se notó el cansancio.

- El equipo continúa con su buen momento.

- Ha sido un partido muy duro porque se ha notado el esfuerzo del otro día. Hemos salido con poca tensión, nos hemos metido el gol y el equipo después ha querido, con algunos ramalazos aislados para ponernos por delante. A partir de ahí no nos podíamos conformar porque el Gernika tiene mucho poderío y con un gol de ventaja no podíamos vivir tranquilos. A pesar de todo hemos tenido que sufrir porque el equipo estaba cansado. Si sufrimos y sacamos los tres puntos no es malo.

- El inicio ha sido malo...

- No hemos tenido el balón como nos gusta y al equipo se le notaba pasado. También hay que alabar la reacción y el esfuerzo que han hecho. El equipo ha acabado cansado y tenemos que recuperarnos lo mejor posible para el miércoles.

- El marcaje a Rodrigo ha sido muy intenso.

- Sí, pero Rodrigo tiene que pensar que cuando pasan estas cosas hay otro jugador que tiene más libertad. Ha habido un momento en el que estaba obsesionado por el gol y le he dicho que es más fácil si se ayuda en el compañero. Tiene que sacar una lectura de todo esto. Los partidos los ganamos entre todos.

- El final del partido ha sido complicado también...

- En vez de tener el balón y jugarlo en buenas condiciones pensábamos en quitárnoslo de encima, pero eso es lo que hace el cansancio. No juegas ni piensas con soltura.

- ¿Todos estarán disponibles para la Copa?

- Sí, Parla se ha llevado un golpe pero podrá estar. Incluso hoy había jugadores pensando en el partido del miércoles, pero esto era lo importante. La Copa es bonita pero sabemos que no llegaremos muy lejos. Es la liga lo que nos va a dar de comer.