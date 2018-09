C.D. CALAHORRA Agarrados a la media inglesa Rodrigo. :: s.m. Las victorias como local y los empates fuera de casa llevan al Calahorra a la zona alta El conjunto rojillo llega al derbi superando en todas las estadísticas a la UD Logroñés SERGIO MARTÍNEZ Domingo, 23 septiembre 2018, 09:45

calahorra. La media inglesa refleja una suma de puntos soñados por cualquier equipo. El término define a la situación de combinar las victorias como local con los empates de visitante. Cuatro puntos cada dos jornadas que sirven para alcanzar prácticamente cualquier objetivo y que el Calahorra está cumpliendo a rajatabla en este inicio de temporada. Jornadas que han servido a los rojillos para situarse entre los mejores del grupo y llegar al derbi riojano superando a la UD Logroñés en todas las estadísticas posibles, algo difícil de vaticinar hace unas semanas.

Una vez cumplido el primer tramo del campeonato, el Calahorra se coloca en una inesperada tercera posición con ocho puntos en su casillero. Los triunfos en La Planilla, ante el Amorebieta (2-0) y el Gernika (3-1); los dos empates a un gol fuera de su estadio, contra el Leioa en Sarriena y en El Requexón frente al Oviedo B. Una media que buscan mantener este domingo con otra victoria ante una UD Logroñés obligada a algo más que sumar.

Nadie ha podido vencer aún al Calahorra. Tampoco en la Copa del Rey. Seis partidos sin conocer una derrota a la que los rojillos no están acostumbrados, y es que el año pasado consiguieron firmar toda una liga sin perder. Los datos pasados sirven de bien poco en Segunda B, pero la continuidad en la plantilla y el cuerpo técnico invita a fijarse en esa constante. La situación en la tabla del equipo de Miguel Sola no es una casualidad, y un relevante detalle es que los dos únicos equipos que le preceden en la clasificación son el Athletic B y el Racing de Santander, grandes favoritos al 'play off'.

El resto de cifras principales también acompañan al Calahorra. Los siete goles logrados en la liga son una muestra de la capacidad anotadora del equipo en una categoría en la que escasean los resultados abultados. Son tantos repartidos, dos para Samuel y Rodrigo, y uno para Eduardo Ubis, Sergio Parla y Gabri. De ellos, un par han sido a balón parado, jugadas que pueden desatascar cualquier encuentro y en las que todos los entrenadores ponen el foco. Uno de esos tantos fue la estilosa falta directa que convirtió Rodrigo frente al Leioa, el segundo, el cabezazo de Samuel Obeng en un saque de esquina que puso por delante a los rojillos en Oviedo. En estos encuentros el Calahorra ha encajado solamente tres goles, mostrando en líneas generales una sobresaliente capacidad defensiva apoyada en todas las parcelas del campo.

La plantilla del Calahorra se construyó pensando en que el éxito residiría en mantener el bloque del año pasado, añadiendo futbolistas que están mostrándose relevante a todos los niveles. Un conjunto compensado y con una media de edad de 26 años, menor que la de la UDL, que acumula experiencia suficiente para asumir el reto de la nueva categoría, combinando además futbolistas con una larga trayectoria con otros que aún tienen muchos años por delante pero que no están desentonando. Una plantilla que cuenta además con seis futbolistas riojanos, para los que el derbi del domingo será aún más especial: Nacho Zabal, Gonzalo, Cristian Fernández -el único calagurritano-, Javi Barrio, Txomin Barcina y Eduardo Ubis.

La imagen ofrecida por el Calahorra hasta el momento está siendo sobresaliente a nivel colectivo, como muestran los números, pero algunos de sus futbolistas están destacando especialmente. Rodrigo Sanz lidera la clasificación de Diario LA RIOJA con 14 puntos. Sigue siendo la estrella del equipo también en Segunda B, el jugador más desequilibrante, el que puede romper cualquier aguerrida defensa. Un hombre para marcar la diferencia.

Cuatro jugadores destacan algo por detrás de Rodrigo, con 13 puntos en la clasificación: Nacho Zabal, Cristian Fernández, Sergio Parla y Gabri. El primero está mostrándose todo un seguro bajo los palos, mientras que Cristian y Parla han sido los jugadores fijos en todos los partidos, no perdiéndose ni un encuentro, y destacando por su carácter y gran nivel en la defensa y la posición de mediocentro. Gabri es, por otra parte, una de las grandes sorpresas del equipo. Versátil y completo como 'nueve' y mediapunta.

Y no sólo de liga vive el Calahorra, que ha alcanzado la tercera ronda copera con un empate superado en la tanda de penaltis, ante la Gimnástica, y un triunfo en la segunda eliminatoria frente al Castellón. Un panorama que difícilmente puede ser más positivo a las puertas del derbi. Los números van con el Calahorra.